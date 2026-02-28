Pomerila sam krevet od prozora: Anja Bla zatočena u stanu dok lete rakete po Dubaiju

Influenserka Anja Blagojević poznatija kao Anja Bla oglasila se iz Dubaija u kojem je trenutno ratno stanje. Ona se zahvalila svima na brizi i podelila je fotografiju iz svog stana.

Anja Bla već neko vreme živi u Dubaiju te su se mnogi zabrinuli za nju danas dok traju bombaški napadi na grad. Ona se sada oglasila i otkrila da nije evakuisana, ali da je u stanu napravila razmeštaj i krevet udaljila od prozora, kako je stiglo naređenje svima od tamošnje vlasti.

- Hvala svima koji su pisali. Mi smo pomerile sofu da ne spavamo do prozora i pijemo vino - napisala je Anja od koje se ne odvaja njena najbolja drugarica.

Autor: D. T.