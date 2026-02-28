AKTUELNO

Grupa Lavina odlazi u Beč! Izabrani srpski predstavnici na Evroviziji

Izvor: pink.rs, Foto: Pesma za Evroviziju YouTube Printscreen ||

Večeras je održano finale nacionalnog izbora za srpskog predstavnika na Evroviziji, najvećem muzičkom takmičenju, a pobednik je grupa Lavina, koja će predstavljati Srbiju u Beču s pesmom "Kraj sebe"!

U finalu nacionalnog izbora predstavilo se četrnaestoro kandidata, a nakon što su obrađeni glasovi publike, ali i članova stručnog žirija, najviše poena dobila je grupa "Lavina", te su postali zvanični srpskii predstavnici na ovogodišnjoj Evroviziji!

Foto: Pesma za Evroviziju YouTube Printscreen

Grupa "Lavina" je inače nastala 2020. godine u Nišu, a čine je Luka Aranđelović, Pavle Samardžić, Andrija Cvetković, Nikola Petrović, Pavle Aranđelović i Bojan Ilić

Podsetimo, ovogodišnja Evrovizija održaće se 12., 14., i 16. maja, a srpski predstavnik nastupiće u prvoj polufinalnoj večeri.

Foto: Pesma za Evroviziju YouTube Printscreen

Autor: D. T.

#Evrovizija

