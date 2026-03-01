Nisam pušila travu, ali... Evo zbog čega je Ana Nikolić imala keca iz vladanja

Ana Nikolić nedavno je govorila o svom detinjstvu i odrastanju, te je priznala da je bila vrcavi devojčurak, ali da je oduvek u sebi nosila i nešto tradicionalno.

Nikolićeva je jednom prilikom priznala da je bežala sa časova, ali da nikad nije radila ono što je većina njenih vršnjaka.

- Kad sam bila klinka nisam bila svesna svega toga koliko sam nestašna, ali sam bila odličan đak sve petice, ali jedan kec iz vladanja uvek. Nikad nisam pušila travu, ali sam se tukla i pravila cirkus, bežala sam sa časova i bila tu glavni organizator. Moj život je sam po sebi kontroverzan - priznala je pevačica i dodala:

- Sa jedne strane sam tradicionalna, a sa druge strane nekako se trudim da idem u korak sa vremenom, ali mi nekad teže ide - rekla je Ana jednom prilikom u emisiji "Premijera - vikend specijal".

