Uspavam dete i plačem! Bivša žena Vlade iz Magla benda o razvodu: Bilo je pakleno!

Jovana Jocić iako slovi za jednu od najuticajnijih influenserki na našem podneblju, nikada nije volela preterano medijsko eksponiranje.

Nekadašnja manekenka, uspešna stjuardesa, supruga Bojana Korolije i majka Anđelije i Alekseja je pre nekoliko dana gostovala u „Podcastu u pidžamama“ gde je u opuštenoj atmosferi i bez zadrške, otvoreno govorila o najtežim i najemotivnijim trenucima kroz koje je prošla.

U razgovoru je iskreno progovorila i o kraju vanbračne zajednice sa pevačem Vladanom Savićem iz Magla benda, ne štedeći sebe i ne skrivajući koliko je taj period bio bolan.

– Razvod je paklen. U jednoj reči paklen – priznala je Jovana, naglašavajući da, bez obzira na to koliko odluka o razlazu može biti sporazumna i racionalna, emocije ne nestaju preko noći. Posebno kada u celoj priči postoji dete.

Kako kaže, u takvim situacijama više ne razmišljate samo o sebi i partneru, već o malom biću koje će na ovaj ili onaj način osetiti posledice te odluke.

– Morate ozbiljno da razmislite kako da te posledice budu što blaže – objasnila je Jovana Jocić.

Jedan od najtežih trenutaka za nju bio je odlazak iz porodične kuće u kojoj su zajedno gradili život. To nije bio samo prostor, već mesto uspomena – soba njene ćerke Anđe, krevetac koji su birali, zavesice, igračke, prvi crteži. U toj kući su se dogodili i neki od najvažnijih momenata njenog majčinstva -prvi koraci, prvi zubić…

– Sećam se večeri kada sam je kupala i znala da je to poslednji put da to radim tu. Prolazile su mi slike kroz glavu, da se taj trenutak više nikada neće ponoviti, da se više nikada neću vratiti. U toj kući sam provela neke od svojih najvažnijih trenutaka.

Iako su odluku doneli svesno i sporazumno i iako su se emocije vremenom gasile, težina razlaza bila je ogromna. Jovana je priznala da je prvih šest ili sedam meseci prolazila kroz veoma emotivan period.

– Uspavam nju, pa se isplačem i tek onda zaspim. Teško je. Ljudi moraju da znaju da taj period mora da prođe. Koliko god da ste rešeni da se raziđete, i koliko god da mislite da su se emocije ugasile, svakako je teško – zaključila je iskreno Jovana Jocić.

Autor: D. T