Ćerka Đoleta Đoganija evakuisana! Oglasila se iz Dubaija, pa otkrila kakva je situacija: Sve vreme čujem eksplozije, jezivo je!

Ćerka Đoleta Đoganija i Slađe Delibašić, Silvija, nedavno se preselila u Dubai. Ona se za domaće medije oglasila i otkrila kakvo je stanje tamo nakon bombaških napada.

Silvija u Dubaiju živi sa ćerkicom, a kako kaže, devojčica srećom nije pokazivala strah i ona se trudila da joj ne prenosi paniku.

Silvija se oglasila iz Dubaija

- Ja sam u Dubai Marini, subotom je ovde krcato i prepuno turista, brodova, šetnje... Sve vreme čujem eksplozije, baš je jezivo. Čula sam se sa prijateljima koji rade na aerodromima u Dubaiju i kažu da je tamo frka i da su otkazani letovi - rekla je ona za "Blic", a potom saopštila da je dobro, ali da je sa ćerkom evakuisana.

U Dubaiju prazne ulice nakon bombaških napada

- Mi smo dobro, hvala na pitanju, ali evakuisane smo.

Ubrzo je i putem svog Instagram naloga ostavila poruku:

- Dragi naši,Želimo da vas obavestimoda smo bezbedno evakuisani i svi smo dobro. Hvala vam naporukama i brizi. Javljamo se uskoro sa više informacija.

Biljana Tipsarević snimila zapaljene zgrade

U Dubaiju se nalazi i Biljana Tipsarević odakle se oglasila i podelila uznemirujuću fotografiju i snimak. Kako možemo videti, njen smeštaj se nalazi u blizini mesta gde je bačena bomba, te je sa prozora uslikala zgradu u crnom dimu.

Ona je samo nekoliko sati ranije uživala sa prijateljicama u restoranu, ne sluteći da će se odmor pretvoriti u horo i da će biti ratno stanje.

Autor: A.Anđić