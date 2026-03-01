Noć smo proveli u podzemnoj garaži! Naša influenserka sa sestrom provela jezivu noć u Dubaiju, sada se oglasila: Rakete se obaraju i padaju svuda!

Sara Damnjanović, poznatija kao Sara TKD, oglasila de ovog jutra nakon dramatične noći koju je provela u Dubaiju u kojem već neko vreme živi.

Nakon što joj je jučerašnji video uklonjen sa profila, ona se sada obratila porukom putem Instagram storija.

Sara TKD o sitiaciji u Dubaiju

Sara Damnjanović, poznatija kao Sara TKD, poznata srpska influenserka oglasila se na Instagramu nakon dramatične noći u Dubaiju.

Sara je ispričala da je oborena raketa pala blizu lokacije na kojoj je ona smeštena.

- Mnogo poruka sam dobila. Hvala vam. Ne želim dok sam ovde da kačim mnogo detalja. Verujem da se vlasti bore svim silama. Rakete koje lete ka Abu Dabiju se obaraju i padaju svuda. Pale su blizu nas. Pobegle smo bez ičega. Tek kasnije smo se vratile po pasoše i otišle dalje od vode, dalje od Palme, Marine kao i Downtown-a - počela je Sara.

- Noć smo provodili u podzemnim garažama dok nisu rekli da je bezbedno da se vratimo u sobe, svakako smo još sačekale. Ne mogu da pišem kako je sve izgledalo. U momentu kad je palo blizu nas, ja sam prvo pomislila da je u pitanju pucnjava, po govoru tela ljudi, i krenula da bežim sa sestrom, preskočila zid, a onda ugledala rakete iznad glave kako idu bez prestanka, tada je i pogođen hotel na Palmi. Kad sam shvatila sa su rakete odmah sam ušla u garažu i sklonila se sa otvorenog - napisala je Sara.

"Tražila sam da nam daju najniži sprat u hotelu u slučaju opasnosti"

- Uzele smo sobu u hotelu van tih lokacija i tražile da nam daju najniži sprat kako bismo mogle da idemo na izlaz u slučaju opasnosti. Sinoć smo imali alarme upozorenja, sišle smo dole. Jutros su nas iz sna probudili udari. Ovo je 3. lokacija na kojoj smo - zaključila je Sara.

Inače, Sarina majka, oglasila se za "Blic" vidno potresena i zabrinuta.

Autor: A.Anđić