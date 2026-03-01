AKTUELNO

Dado Polumenta sa trudnom suprugom i ćerkama na Maldivima, zabrinutost zbog povratka usled eskalacije sukoba na Bliskom istoku

Izvor: pink.rs, Foto: Instagram.com, Tanjug AP/hassan ammar, Tanjug AP/Tassanee Vejpongsa ||

Pevač Dado Polumenta trenutno boravi na Maldivi sa suprugom Ivonom, koja je u šestom mesecu trudnoće, i njihovim dvema ćerkama. Porodica je planirala povratak u Srbiju preko Dubai, ali je zbog novonastale bezbednosne situacije i poremećaja u avio-saobraćaju njihov let otkazan.

Do komplikacija je došlo usled eskalacije sukoba između Iran i Sjedinjene Američke Države, kao i dodatnih tenzija u regionu koje uključuju i Izrael, zbog čega je vazdušni prostor iznad dela Ujedinjeni Arapski Emirati privremeno zatvoren, a brojni međunarodni letovi otkazani ili odloženi.

- Pre svega želim da kažem da smo dobro i da su Ivona i deca na sigurnom. Naravno da postoji zabrinutost, posebno jer je Ivona u šestom mesecu trudnoće, ali u ovom trenutku najvažnije nam je da budemo strpljivi i da sačekamo bezbedan povratak. Let preko Dubaija je otkazan i sada tražimo alternativna rešenja. Hvala svima koji brinu i šalju poruke podrške, nadamo se da ćemo uskoro krenuti kući - oglasio se pevač.

Pored porodice Polumenta, na Maldivima se trenutno nalaze i Darko Lazić sa porodicom, kao i Sloba Radanović, koji su se takođe suočili sa istim problemom oko povratka zbog poremećaja u međunarodnom avio-saobraćaju.

Sve porodice prate razvoj situacije i čekaju stabilizaciju letova kako bi se bezbedno vratile.

