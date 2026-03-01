AKTUELNO

Domaći

Mirko Šijan širi biznis: Javno objavio oglas, evo šta nudi u poslu sa pilićima

Izvor: kurir, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Mirko Šijan i Bojana Rodić bave se uspešnim porodičnim biznisom sa pilićima, a sada šire svoje poslovanje u Surčinu. Njihov posao, koji je započela porodica Rodić, postao je izuzetno profitabilan, a sada traže novu radnicu za prodaju svežeg pilećeg mesa. Oglas za posao objavljen je na Instagramu, a ponuda uključuje siguran posao, redovna primanja i prijavu.

Mirko i Bojana su zakupili novu tezgu na pijaci u Surčinu, čime su dodatno povećali kapacitet prodaje. Ovaj potez ne samo da im omogućava veće prihode, već i otvara priliku za zapošljavanje novih radnika.

Postani deo našeg tima. Tražimo radnicu za prodaju svežeg pilećeg mesa. Siguran posao. Redovna primanja, prijava. Surčin. Piši nam odmah,“ napisao je Mirko Šijan u opisu oglasa na Instagramu.

Foto: Instagram.com

Mirko Šijan je nakon venčanja sa Bojanom Rodić preuzeo deo porodičnog biznisa svoje supruge - tezge na pijaci. Nedavno su se pojavili navodi o tome kako vodi posao, ali i koliko zarađuje na dnevnom nivou.

- Mirko i Bojana su jako vredni. Ljudi ih na pijaci obožavaju, uvek su nasmejani i kulturni. Nisu prisutni svakodnevno, ali svaki drugi-treći dan obilaze tezge. On donese piliće, zna i da sredi to meso, opere sudove u kojima je bila roba... Ma, dečko za primer - rekla je žena koja svakodnevno pazari na pijaci.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Međutim, koliko se dnevno može zaraditi na pijaci, otkrio je čovek koji radi blizu Mirkove tezge.

- Uh, kod njih na tezgi je stalno gužva, pa tu ume da bude popriličan pazar. Znam, kada sam pričao s Mirkom, rekao mi je da na tezgi sa pilićima pazar nikada ne bude ispod 300.000 dinara. Kad se to pomnoži, izađe poprilična suma, a oni imaju još jednu tezgu tamo sa mlečnim proizvodima - rekao je čovek.

Autor: N.B.

#Biznis

#Bojana Šijan

#Mirko Šijan

#Posao

#pilici

POVEZANE VESTI

Domaći

PRESLIKANE?! Mirko Šijan svoju veliku ljubav ostavio zbog Bojane Rodić, njeno zgodno telo izaziva buru na mrežama!

Domaći

Proširili biznis: Mirko i Bojana Šijan se bacili na posao jače nego ikada, evo šta su uradili

Domaći

Pre Bojane je voleo ovu lepoticu: Mirko Šijan uživa u braku sa Rodićkom, a evo kako izgleda njegova bivša devojka

Domaći

BOGINJA! Mirko Šijan ljubio ovu lepoticu pre Bojane Rodić (FOTO)

Domaći

Mirko Šijan dnevno zgrće 300.000! Proširio biznis, ima mnogo zaposlenih

Domaći

Ponaša se kao da ima 50 godina: Goca Božinovska šokirala otkrićem! Priznala kakvo zapravo mišljenje ima o snajki Bojani: Uđem u kuću, u Mirkovoj sobi