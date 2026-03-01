Mirko Šijan širi biznis: Javno objavio oglas, evo šta nudi u poslu sa pilićima

Mirko Šijan i Bojana Rodić bave se uspešnim porodičnim biznisom sa pilićima, a sada šire svoje poslovanje u Surčinu. Njihov posao, koji je započela porodica Rodić, postao je izuzetno profitabilan, a sada traže novu radnicu za prodaju svežeg pilećeg mesa. Oglas za posao objavljen je na Instagramu, a ponuda uključuje siguran posao, redovna primanja i prijavu.

Mirko i Bojana su zakupili novu tezgu na pijaci u Surčinu, čime su dodatno povećali kapacitet prodaje. Ovaj potez ne samo da im omogućava veće prihode, već i otvara priliku za zapošljavanje novih radnika.

Postani deo našeg tima. Tražimo radnicu za prodaju svežeg pilećeg mesa. Siguran posao. Redovna primanja, prijava. Surčin. Piši nam odmah,“ napisao je Mirko Šijan u opisu oglasa na Instagramu.

Mirko Šijan je nakon venčanja sa Bojanom Rodić preuzeo deo porodičnog biznisa svoje supruge - tezge na pijaci. Nedavno su se pojavili navodi o tome kako vodi posao, ali i koliko zarađuje na dnevnom nivou.

- Mirko i Bojana su jako vredni. Ljudi ih na pijaci obožavaju, uvek su nasmejani i kulturni. Nisu prisutni svakodnevno, ali svaki drugi-treći dan obilaze tezge. On donese piliće, zna i da sredi to meso, opere sudove u kojima je bila roba... Ma, dečko za primer - rekla je žena koja svakodnevno pazari na pijaci.

Međutim, koliko se dnevno može zaraditi na pijaci, otkrio je čovek koji radi blizu Mirkove tezge.

- Uh, kod njih na tezgi je stalno gužva, pa tu ume da bude popriličan pazar. Znam, kada sam pričao s Mirkom, rekao mi je da na tezgi sa pilićima pazar nikada ne bude ispod 300.000 dinara. Kad se to pomnoži, izađe poprilična suma, a oni imaju još jednu tezgu tamo sa mlečnim proizvodima - rekao je čovek.

