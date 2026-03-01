AKTUELNO

Domaći

DUŠICA JAKOVLJEVIĆ ZAVRŠILA U URGENTNOM CENTRU: Voditeljka Elite se oglasila na društvenim mrežama i sve zabrinula (FOTO)

Dušica Jakovljević nakon putovanja se oglasila na društvenim mrežama i objavila fotografiju koja je mnoge zabrinula.

Voditeljka je pravo sa aerodroma pravo otišla u Urgentni centar odakle se i oglasila. Kako se može videti po fotografiji Dušica je sedela ispred sektora za oralnu hirurgijiu.

Na fotografiji je bez mnnogo objašnjena napisala samo:

- Sa aerodroma na Urgentni.

Voditeljka je nedavno govorila o problemu sa kojim se dugo suočavala i pokušalvala nekolilo puta da reši.

- Desilo se da sam imala šest intervencija na sinusima - nehirurških, rađenih radiotalasima. To je ono što mnogi pogrešno tumače kao šest operacija. Pored toga imam i šest alergija. Inače, genetski sam sklona devijaciji, jer i sa tatine i sa mamine strane u porodici imamo jake kosti. U jednom trenutku sam poželela da svoj nos malo skratim i smanjim, jer mi se to jednostavno dopadalo. Pridržavala sam se svih preporuka tokom oporavka, ali se nos, nažalost, urušio na jednu stranu dok je zarastao. Upravo na mestu gde je bila devijacija srušio se prednji deo. Nije ništa strašno, ali me očekuje još jedna operacija koja bi trebalo sve da ispravi, jer se radi - rekla je voditeljka u emisiji "Otkrivanje sa Milenom".

Podsetimo, Dušica se nedavno pojavilča u Amidžiju i oduševila sve svojom transformacijom.

Voditeljka, čija je kratka plava kosa godinama bila njen zaštitni znak, odlučila je da napravi drastičnu promenu i sve ostavi bez daha. Dušica se sada pojavila sa dugom, plavom kosom gotovo do struka, a nova frizura dodatno je istakla njene crte lica i glamurozan stil.

Autor: N.B.

#Bolest

#Dušica Jakovljević

#ELITA

#Ugrentni centar

#voditeljka

