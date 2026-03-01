AKTUELNO

JAVLJAJU SE NA SVAKIH SAT VREMENA! Oglasila se Goca Džehverović nakon napada na Dubai, evo kako su Sava i Adriana: Tu gde su oni...

Nakon što su mediji preneli vest o napetoj situaciji na Bliskom istoku i napadima na Dubai i Abu Dabi, brojni poznati koji tamo borave oglasili su se kako bi uotkrili kakva je situacija kod njih. Među njima su i Sava i Adriana Kadar Džehverović, koji žive u Dubaiju, ističući da je kod njih za sada sve u redu.

Sada se za Pink.rs oglasila i Savina majka, Goca Džehverović, koja je potvrdila da je situacija pod kontrolom.

– Pratimo situaciju. Momentalno kod Save je sve okej, normalno žive i rade. Nadamo se da će to dobro da se završi, rat nikome ništa nije dobro doneo. Nadamo se da će sklopiti sporazum i da će se prekinuti ta vatra. Nije dobro, to je katastrofa. Tu gde je on je za sada sve okej – rekla je ona za Pink.rs.

Goca ističe da je porodica u stalnom kontaktu sa Savom i njegovom porodicom.

– Mi se držimo dobro i bodrimo i njih da ne prevlada strah ili panika, što je najgore kod čoveka. Javljaju se na svakih sat vremena, za sada je sve u redu, ali videćemo – poručila je zabrinuta majka.

Podsetimo, u Dubaiju živi rođeni brat pevačice Teodora Džehverović, Savo, zajedno sa suprugom, influenserkom Adrianom Kadar i njihovom ćerkicom.

Adrijana se juče oglasila na Instagramu i poručila da su bezbedni.

– Dobijam mnogo poruka i hvala vam što brinete. Mi smo bezbedni i sa nama je sve u redu. Pratimo razvoj situacije i oslanjamo se isključivo na zvanične informacije. U ovakvim situacijama se informacije brzo šire i često nisu potpuno proverene, zato je važno ostati miran i osloniti se na pouzdane izvore – napisala je ona, pa dodala:

– Naravno da nikome nije prijatno kada se ovakve stvari dešavaju, ali trenutno smo dobro i na sigurnom.

Autor: A.Anđić

