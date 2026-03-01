TI SI MOJA ŽIVOTNA TITULA: Slavlje u domu porodice Mitrović! Željko i Milica iznenadili ćerku Andreu za 25.rođendan, cveće, baloni, ruže, a njene reči su sve ostavile bez teksta (VIDEO)

Čelnici ružičaste imperije Željko i Milica Mitrović danas imaju veliki povod za slavlje. Naime, na današnji dan rođena je njihova mlađa ćerka Andrea.

Andrea Mitrović, ćerka vlasnika Pink Media Group Željka Mitrovića i direktorke zabavnog programa Televizije Pink Milice Mitrović, danas slavi 25. rođendan, a njena porodica joj je priredila iznenađenje na zajedničkom putovanju u Parzu.

Milica se danas oglasila na svom Instagramu i Andrei na poseban način čestitala 25 rođendan. Naime, ona je okačila video u kojem su se nalazile Andreine slike iz detinjstva, a u opisu snimka Milica se obratila ćerki:

- Srećice moja, danas puniš 25 godina. Četvrt veka kako si moje srce učinila većim nego što sam ikad mislila da može biti. Nisi ti samo moja ćerka. Ti si moja najveća životna titula. Moja hrabrost. Moja slabost. Moj ponos.25 godina kako dišem drugačije.25 godina kako brinem drugačije. Kako volim na način za koji nisam znala da postoji.Rasla si pred mojim očima. Svaka tvoja suza bolela je mene. Svaki tvoj osmeh lečio je mene. Svaki tvoj uspeh bio je veći od mog sopstvenog.Za mene ćeš uvek biti onaj mali zagrljaj koji mi je promenio život. Onaj pogled u kome sam videla smisao svega.Ako ikada posumnjaš u sebe, seti se mene. A ja sam te učila da budeš jaka, da voliš iskreno i da nikada ne pristaješ na manje od onoga što zaslužuješ.Hvala ti što postojiš. Hvala ti što si moja. Moje srce. Moja snaga. Moj smisao.Volim te više nego što reči mogu da izdrže. Voli te tvoja queen - napisala je Milica a nakon snimka okačila srce.

Odmah nakon Milice, i vlasnik Pink media grupe, Željko Mitrović je okačio snimak iznenađenja njihovoj ćerki Andrei na kojem se mogu videti torte, baloni i cveće i Željko kako igra.

- Srećan rodjendan draga moja Andrea! - napisao je Željko u opisu videa.

Autor: pink.rs