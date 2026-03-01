AKTUELNO

Domaći

Silvija Đogani evakuisana iz stana u Dubaiju: Čita Stari zavet i moli se Bogu

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen, privatna arhiva ||

Silvija Đogani, ćerka Đoleta Đoganija i Slađe Delibašić, nedavno se preselila u Dubai, a sada se oglasila i otkrila kakvo je stanje nakon bombaških napada.

Silvija, koja je otkrila da je sa ćerkicom evakuisana, oglasila na instagram profilu, gde je objavila fotografiju na kojoj se vidi kako čita Sveto pismo, tačnije psalam 69 iz Starog zaveta.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

"Bože, pohitaj da me izbaviš, Gospode, da mi pomogneš!

Nek se postide i posrame koji traže dušu moju! Nek ustupe natrag i osramote se koji mi zlo žele!

Sa stidom nek se vrate natrag koji mi govore: „Ha! ha!“

Nek se vesele i raduju Tobom svi koji Te traže, i koji ljube spasenje Tvoje neka jednako govore: „Velik je Bog!“

A ja sam nevoljan i siromah; Bože, pohitaj k meni! Ti si pomoć moja i izbavitelj moj; Gospode, ne časi!"

Foto: Instagram.com

Podsetimo, Silvija u Dubaiju živi sa ćerkicom, a kako kaže, devojčica srećom nije pokazivala strah i ona se trudila da joj ne prenosi paniku.

- Ja sam u Dubai Marini, subotom je ovde krcato i prepuno turista, brodova, šetnje... Sve vreme čujem eksplozije, baš je jezivo. Čula sam se sa prijateljima koji rade na aerodromima u Dubaiju i kažu da je tamo frka i da su otkazani letovi - rekla je ona, a potom saopštila da je dobro, ali da je sa ćerkom evakuisana.

- Mi smo dobro, hvala na pitanju, ali evakuisane smo.

Autor: N.B.

