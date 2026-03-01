IVICA ĆE OVO IZGURATI, TO JE MOJ JUŽNJAK! Ceca Ražnatović otkrila da je stalno u kontaktu sa Dačićevom porodicom: Evo i u kakvom je on sad stanju

Balkanska zvezda Ceca Ražnatović sletela je danas na beogradski aerodrom, te je otkrila da se redovno čuje sa porodicom Ivice Dačića, koji je hospitalizovan zbog zdravstvenih problema.

Ceca je otkrila da je stanje nepromenjeno, ali da se nada da će on sve junački izgurati.

O Saši Popoviću i dokumentarcu

Prethodno je pevačica prokomentarisala i dokumentarac o Saši Popoviću, koji zbog posla, nije uspela da pogleda.

- Nisam stigla da pogledam dokumentarac o Saši Popoviću, ali sam čula utiske od ljudi koji su bili u njemu. Da je sve jako emotivno. Putovala sam, pa nisam stigla da pogledam. Ko god da je to osmislio uradio je pravu stvar. Drago mi je da bliski saradnici mogu da kažu neke lepe reči o njemu i da se zna prosto to kakav je on zaista bio.

Ceca je otkrila i da je u kontaktu sa porodicom Ivice Dačića.

- U kontaktu smo, on je jak, to je moj južnjak. Stanje je nepromenjeno, šta da vam kažem. Očekujem da će se izboriti i da će ozdraviti. U kontaktu sam sa njegovom porodicom naravno - rekla je pevačica.

