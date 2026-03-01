NE DAJU NAM DA SPAVAMO, TRUDIM SE DA BUDEM PRI SEBI: Poznata Srpkinja doživljava horor u Dubaiju, otkrila nove detalje

Sestre Sara i Anja Damnjanović, poznate srpske influenserke otišle su u Dubai kako bi tamo provele našu zimu, a njih je juče zadesio pravi užas u jeku rata.

Anja Damnjanović sada je otkrila za Blic još detalja o tome kakva je sada situacija, kao i da se mnoge stvari zataškavaju.

Ona tvrdi da se teško i spava, budući da se situacija menja iz sata u sat.

- Ne živimo u Dubaiju, došle smo skoro iz Los Anđelesa jer smo u Dubaiju htele da izbegnemo zimu, da radimo na sebi, treniramo i posvetimo se snimanju.

Iskreno, ni u jednom trenutku nismo mogle da pretpostavimo da ćemo se naći usred ovakvog haosa. Do tada je sve bilo normalno i mirno, potpuno drugačije od onoga što se sada dešava. Sedele smo u stanu na 24. spratu, u delu koji se ispostavio kao veoma kritičan, jer je hotel odmah prekoputa nas pogođen. U tom trenutku zgrada se tresla, a ja sam bila na lajvu, pa su i ljudi koji su gledali bili jako zabrinuti. Morale smo odmah da prekinemo sve i hitno izađemo - rekla je ona za naš portal, pa je potom dodala:

- Po reakcijama ljudi u tom momentu pomislile smo da je pucnjava, jer su svi panično bežali. Dok smo bežale i pokušavale da se sklonimo, videle smo rakete na nebu direktno iznad nas.Strah je bio prisutan, naravno.

Ali smo pokušavale da ostanemo pribrane koliko je to uopšte moguće u takvoj situaciji. Moraš da reaguješ u sekundi i da sačuvaš sebe. Ljudi se generalno ponašaju normalno, ali se situacija dosta zataškava. Ipak, nimalo nije prijatno. Alarmi se često pale, oglašava se uzbuna i dolazi do evakuacija zgrada.

Mnogi su svesni svega i konstantno su u stanju pripravnosti. Mi smo pobegle iz našeg dela grada kako bismo uzele hotel na što nižem spratu i osećale se bezbednije.

"Rečeno nam je da do tri ujutru ne spavamo"

Anja tvrdi da se instrukcije stalno dobijaju.

- Bile smo praktično u polusnu i nismo gotovo uopšte kvalitetno spavale. Imale smo informaciju da do tri ujutru ne smemo da spavamo, pa smo ostale budne sve do 5.

I kada bismo na kratko zadremale, budile smo se na svako šuškanje ili jači zvuk. Ljudi su u garaže donosili dušeke i stolice kako bi tamo proveli noć, jer je to delovalo kao sigurnija opcija. Nismo imale mnogo izbora, samo smo pokušavale da ostanemo budne i spremne ako bude potrebno da reagujemo.

Porodica je sa nama 24/7 na vezi, prate sve i izveštavaju nas. Zajedno pokušavamo da pronađemo najbrže i najbolje rešenje u ovom trenutku. Naravno da su veoma zabrinuti. Radimo na tome da se što pre bezbedno vratimo.

