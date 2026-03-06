U SEDMOJ DECENIJI IMA ZATEGNUTU KOŽU, A OSMEH BLISTA! Udovica našeg pevača objavila selfi, a mreže se usijala od komentara: Bitno da nema plastičara (FOTO)

Udovica proslavljenog pevača Marinka Rokvića, Slavica Rokvić (61), veoma je aktivna na Instagramu gde sa pratiocima pored trenutaka iz svakodnevnog života često deli korisne savete i recepte, a selfi koji je sada objavila napravio je pometnju.

Naime, Slavica je pozirala u crnoj jakni sa naočarima na glavi, a svi su komentarisali njen osmeh i lice koje je maltene bez bora.

- Slavice, izgledate super, a bitno je da tu nema plastičara. Svaka žena može prirodno da se neguje i da dostojanstveno stari - bio je samo jedan od komentara na mrežama.

Jede organsku hranu

Inače, Slavica na društvenim mrežama često deli recepte za zdrave obroke, te je inspiracija mnogima.

Pored treninga, opšte je poznato da Slavica vodi računa o tome šta unosi u organizam, te rado konzumira zdrave napitke.

Otkako je potpuno preuzela domaćinstvo na sebe, njen raj na Košutnjaku blista, a u bašti uzgaja raznovrsno organsko povrće, voće i začinsko bilje. Njeno malo carstvo puno je paradajza, kelja, brokolija, kamilice, nane i drugog bilja, a rad u bašti i prirodi je izuzetno relaksira.

Autor: M.K.