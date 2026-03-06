AKTUELNO

Domaći

U SEDMOJ DECENIJI IMA ZATEGNUTU KOŽU, A OSMEH BLISTA! Udovica našeg pevača objavila selfi, a mreže se usijala od komentara: Bitno da nema plastičara (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/Slavicarokvic ||

Udovica proslavljenog pevača Marinka Rokvića, Slavica Rokvić (61), veoma je aktivna na Instagramu gde sa pratiocima pored trenutaka iz svakodnevnog života često deli korisne savete i recepte, a selfi koji je sada objavila napravio je pometnju.

Naime, Slavica je pozirala u crnoj jakni sa naočarima na glavi, a svi su komentarisali njen osmeh i lice koje je maltene bez bora.

- Slavice, izgledate super, a bitno je da tu nema plastičara. Svaka žena može prirodno da se neguje i da dostojanstveno stari - bio je samo jedan od komentara na mrežama.

Foto: Instagram.com

Jede organsku hranu

Inače, Slavica na društvenim mrežama često deli recepte za zdrave obroke, te je inspiracija mnogima.

Pored treninga, opšte je poznato da Slavica vodi računa o tome šta unosi u organizam, te rado konzumira zdrave napitke.

Otkako je potpuno preuzela domaćinstvo na sebe, njen raj na Košutnjaku blista, a u bašti uzgaja raznovrsno organsko povrće, voće i začinsko bilje. Njeno malo carstvo puno je paradajza, kelja, brokolija, kamilice, nane i drugog bilja, a rad u bašti i prirodi je izuzetno relaksira.

Foto: Instagram.com

Autor: M.K.

#Nikola Rokvić

#Slavica Rokvić

#marinko rokvić

#pevač

#udovica

POVEZANE VESTI

Domaći

Pusti ljude da te iznevere, prodaju i prevare: Udovica Marinka Rokvića o teškom periodu i ljubavi: Voli onda i kada boli!

Domaći

Prosledite mi muškarca koji... Udovica pevača (58) šokirala izjavom, a sada pozirala u zagrljaju mišićavog frajera (FOTO)

Domaći

KAKVO LICE U SEDMOJ DECENIJI: Udovica Marinka Rokvića fotkom srušila internet, a evo u čemu je njena tajna dobrog izgleda

Domaći

GAJI ORGANSKU HRANU I PRAVI KUĆICE ZA PTICE: Ovako se Slavica Rokvić podmlađuje, otkrila i jednostavan recept za detoks

Domaći

BLISTA! Udovica Marinka Rokvića u uskoj, šljokičavoj haljini zasenila sve: Proslavila rođendan, a evo koliko zapravo ima godina (FOTO)

Domaći

Nije mi prvi put: Udovica poznatog pevača se vratila u grad, pa doživela peh koji će pamtiti