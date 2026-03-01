MUŽ SUZANE MANČIĆ SLETEO U BEOGRAD! Bogati Grk posle skoro 15 godina u javnosti: Nosio pune kese, a evo i šta je uradio po dolasku na aerodrom

Suzana Mančić, nekadašnja loto devojka, i njen suprug, grčki biznismen Simeon Ocomokos, već četvrt veka uspešno održavaju svoju ljubav, uprkos kilometrima koji ih dele, a on je prvi put posle skoro 15 godina izašao u javnost.

Ekipa Blica zatekla ga je na aerodromu, a on je nosio pune kese i torbe, dok se odmah uhvatio za telefon čim je izašao napolje.

Žive u dve države, ali se redovno viđaju

Iako Suzana i Simeon žive u različitim gradovima, njihova ljubav nije trpela zbog daljine.Suzana je više puta isticala da je Beograd njen dom, dok Atinu doživljava kao mesto gde ima prijatelje i supruga.

- Teško je presaditi korene u ovim godinama. Da sam mlađa, verovatno bih bila tamo. Međutim, ovo je moja zemlja, a Beograd je moj grad - rekla je Suzana u jednom intervjuu, dodajući da avio-kompanije profitiraju zahvaljujući njenim čestim putovanjima:

- U Atinu odlazim već 20 godina, imam tamo prijatelje, mog muža. Moju ljubav. Ali i dalje ću biti na relaciji Atina–Beograd - izjavila je Suzana ranije za medije.

Autor: M.K.