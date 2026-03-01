Luna Đogani u velikom problemu: Trenutno boravi na Maldivima, a povratak u Srbiju NEIZVESTAN, evo ko je još od poznatih u istoj situaciji (FOTO)

Luna Đogani trenutno boravi na Maldivima, gde uživa u odmoru, ali bi povratak u Srbiju mogao da bude neizvestan.

Naime, iako su već nekoliko dana na egzotičnoj destinaciji i uskoro bi trebalo da se vrate kući, situacija sa avio-saobraćajem u tom delu sveta je zakomplikovana.

Zbog eskalacije sukoba između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, kao i pojačanih tenzija u regionu u koje je uključen i Izrael, došlo je do privremenog zatvaranja vazdušnog prostora iznad dela Ujedinjenih Arapskih Emirata. Zbog toga su brojni međunarodni letovi otkazani ili odloženi, što je izazvalo neizvesnost kod putnika koji planiraju povratak iz ovog regiona.

Luna se oglasila putem društvenih mreža i poručila da čekaju informacije.

- Sve je u redu sa nama. Mi smo na Maldivima i čekamo informacije kao i ostali - poručila je Luna na svom Instagramu.

Podsetimo, Dado Polumenta trenutno boravi na Maldivi sa suprugom Ivonom, koja je u šestom mesecu trudnoće, i njihovim dvema ćerkama. Porodica je planirala povratak u Srbiju preko Dubai, ali je zbog novonastale bezbednosne situacije i poremećaja u avio-saobraćaju njihov let otkazan. Dado Polumenta se tim povodom oglasio i poručio:

- Pre svega želim da kažem da smo dobro i da su Ivona i deca na sigurnom. Naravno da postoji zabrinutost, posebno jer je Ivona u šestom mesecu trudnoće, ali u ovom trenutku najvažnije nam je da budemo strpljivi i da sačekamo bezbedan povratak. Let preko Dubaija je otkazan i sada tražimo alternativna rešenja. Hvala svima koji brinu i šalju poruke podrške, nadamo se da ćemo uskoro krenuti kući.

Pored porodice Polumenta, na Maldivima se trenutno nalaze i Darko Lazić sa porodicom, kao i Sloba Radanović, koji su se takođe suočili sa istim problemom oko povratka zbog poremećaja u međunarodnom avio-saobraćaju.

Inače, Anika Božić objavila je nekoliko objava na Instagramu koje se tiču situacije i stanja u Dubaiju, ali su objave, kao i kod nekolicine drugih ljudi, nestale sa profila.Ona je podelila šta se dešava oko nje, dok se na kratkom snimku video gust dim koji je snimila ispred sebe.

Video koji je Sara TKD juče objavila na temu situacije u Dubaiju joj je banovan, kako je sama priznala, nakon čega je napisala da ne sme da se oglašava.

Autor: M.K.