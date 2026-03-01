AKTUELNO

Domaći

Evo gde je Nikolija uhvaćena nakon glasina o Reljinoj aferi s Anitom: Sve vreme na telefonu, bez šminke i sa tamnim naočarima, a repera nema na vidiku

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić, pink.rs ||

U svom svetu!

Poslednjih nedelja domaća javnost bruji o Relji Popoviću i Nikoliji Jovanović, bračnom paru koji se našao u centru skandala zbog reperove navodne afere sa učesnicom Elite.

Foto: TV Pink Printscreen

Mediji nedeljama unazad pokušavaju da uslikaju par zajedno i postave pitanja oko celokupne drame, ali prošle nedelje su ekipe uspele da usnime Relju na aerodromu bez Nikolije,a danas i Nikoliju - bez Relje.

Foto: TV Pink Printscreen

Pevačica se pojavila na aerodromu bez trunke šminke. Nosila je tamne naočere i pričala na telefon i iako je videla da je medijske ekipe čekaju za izjavu, samo je prošetala pored njih i uletela u taksi.

Autor: M.K.

