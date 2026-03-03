GOCA, ZLATA I JA SMO PO CELU NOĆ BILI ZAJEDNO! Naš pevač otkrio dugo čuvane tajne estrade: Pomenuo Džeja i ženu koju je voleo, a ovo misli o Vesni Zmijanac (VIDEO)

Pevač Acko Nezirović progovorio je o tome kako se svojevremeno družio sa Zlatom Petrović i Gocom Božinovskom, kao i da su zabavljanja trajala i po nekoliko dana.

On tvrdi da pojedine kolege imaju toliko hitova da više ništa ne moraju da snime, a progovorio je i o ženi od koje se pokojni Džej Ramadanovski nije odvajao svojevremeno.

- Drago mi je kad ljudi kažu da mladoliko izgledam. Malo je to i stvar genetike, ali i ja se farbam, nemam problem sa time i pričam o svemu otvoreno.

Od malih nogu sam takoreći u kafani, lepo se živelo i stvarno sam na estradi decenijama što se kaže.

Para naravno nikad dosta. Da sam znao to ranije, kada sam bio mlađi, možda bih i sačuvao nešto, a ljudi kažu živi svaki dan kao da ti je poslednji. Ja malo preteram, pa prebrzo živim, ali sam u poslednje vreme usporio. Sada pijem sokove, a ranije je bio alkohol redovno - rekao je Acko za Blic.

Acko je progovorio i o tajnama na estradi, pa je pomenuo koleginice, Nadu Topčagić, Gocu Božinovsku i druge, govoreći o tome kako su se družili, ali i zašto neke žive od stare slave.

- Danas vlada hiperprodukcija i nova vremena su donela svoje. Ništa se više ne pitamo mi stariji pevači. To neke kolege kažu. Nada Topčagić recimo, ima toliko hitova da ne mora ništa više da snima. Vesna Zmijanac takođe živi do stare slave. Možda neke pevačice ne pevaju previše kod nas, ali svakako da imaju nastupe po regionu - priča Acko i dodaje:

- Sa Zlatom Petrović i Gocom sam se mnogo lepo družio. To su prijateljstva koja jako dugo traju. Tu je bio i Džej, mnogo sam ga poštovao.

Zlata, Goca i ja smo po dva dana i dve noći bili zajedno, družili se, pili i radili. Što se Džeja tiče, to je čovek koji nikada nije voleo doktore. Završio je kako je završio, ali je živeo kako je hteo. Što se tiče Andrijane, ta žena je njemu bila desna ruka. Mnogo ga je poštovala i nastavila je dalje posle njegove smrti, ali ga poštuje. Ona ga je najbolje poznavala.

Kada je reč o Vesni Zmijanac, Acko tvrdi da ona živi od stare slave, ali da joj nove pesme ni nisu potrebne.

- Vesna ima toliko hitova da je to neverovatno. Ona i dalje peva, voli, zaradila je za sebi lagodan život, ali peva i po regionu. Znam da je dobro, ali ide na kontrole.

Autor: M.K.