POTPUNO ZANEMELA! Brena odbila da odgovori na pitanje o Suzani Jovanović i Saši Popoviću, njena reakcija, šokirala sve

Muzička zvezda Lepa Brena imala je koncerte na Jahorini, gde je prethodnih dana boravila sa porodicom.

Danas, 1. marta, sletela je u Beograd sa suprugom Bobom Živojinovićem i sinom Viktorom, ali nije bila raspoložena za izjave.

Pozdravila je okupljene medije i kratko sumirala koncerte od prethodne dve večeri.

- Super je bilo, dođite da vidite - poručila je ona.

Na naša pitanja - da li je uspela da odgleda ceo dokumentarac o Saši Popoviću, kao i da li se čula sa udovicom Suzanom Jovanović, izbegla je odgovore. Samo je nemo stajala, a potom odmahnula rukom.

Nakon toga, pitali su je kako se njen sin Viktor Živojinović snalazi u organizaciji koncerata, a ona je na to ipak odgovorila.

- Top - rekla je kratko Lepa Brena, potom još jednom ispozirala medijima i ušla u automobil.

Podsetimo, Lepa Brena se nije pojavila na pomenu Saši Popoviću, koji se održao juče, godinu dana nakon njegove smrti.

Autor: M.K.