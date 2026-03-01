AKTUELNO

POČINJE SLAVLJE POVODOM ROĐENJA SINA SIMEONA KOD KAPORA: Evo koji poznati pevači su prvi pristigli (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/N. Žugić ||

Sve je spremno za feštu!

Pevačica Nikolina Kovač porodila se nedavno i na svet je donela dečaka Simeona, a Saša Kapor je od crkve tražio dozvolu kako bi se napravilo adekvatno slavlje, budući da je trenutno vreme posta.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Saša i Nikolina presrećni su zbog dolaska još jednog deteta na svet, a dok se ona oporavlja, ponosni tata pripremio je sve za proslavu koja se održava večeras u jednom prestoničkom restoranu.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Prvi su na slavlje pristigli poznati pevači i Nikolinini i Kaporovi prijatelji - Jelena Kostov, Milan Dinčić Dinča sa suprugom Jelenom, Ana Sević sa mužem Danielom...

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Inače, Saša i Nikolina Kovač su u poslednjem trenutku opremili sobu za bebu.

- Još uvek nismo spremili kutak za decu. Pored obaveza oko starije dece, sve smo ostavili u poslednji momenat. Moja majka će doći. Ne bih volela ni ja da ispaštam, u karijeri mi je lep momenat - rekla je Nikolina.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Govorila o vaspitanju dece

Ona je inače govorila o tome koliko je važno na pravi način usmeravati decu i vaspitavati ih tako da izrastu u dobre ljude, kao i da je škola institucija koja za isto to mora da se pobrine.

Autor: M.K.

#Nikolina Kovač

#Proslava

#Saša Kapor

#pevač

#sin

