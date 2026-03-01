NISAM SPAVAO CELU NOĆ, ĆERKA MI JE U DUBAIJU, PLAŠI SE: Đole Đogani sa Vesnom zabrinut sleteo u Srbiju, progovorio o RAZVODU, pa otkrio šta se dešava sa Silvijom

Estradni par Vesna i Đole Đogani sleteli su danas na aerodrom u Beograd, pa su odmah na početku progovorili o navodima da se razvode.

Osim toga Đole je izrazio veliku zabrinutost za ćerku Silviju, koju je dobio sa Slađom Delibašić, a koja se trenutno nalazi u na Bliskom istoku u Dubaiju, gde padaju bombe.

Đole je na početku govorio o odnosu sa Vesnom:

- Zvalo me je par njih da pita da li je to istina. Vesna je mene odvela u Madrid, nije rekla zašto, a bilo je 25 godina zajedničkog života, to smo slavili" - rekao je Đole, pa otkrio da ne razmišlja o venčanju sa Vesnom:

- Ne razmišljam o papiru, ako je lepo ovako. Super nam je, dobro nam je, lepo radimo. Možda to uradimo iz nekih pravnih stvari. Ne daj Bože imovina, testament. Ljubav je sloboda - pričao je Đole, pa nam je priznao da nije spavao celu noć zbog situacije u Dubaiju:

- Ja nisam mogao da spavam celu noć, moja ćerka Silvija je u Dubaiju, imali su evakuaciju. Nije se tamo preselila, otišla je poslovno, hoće biznis, vratiće se. Plaši se naravno. Aerodrom neće raditi 3 dana zbog cele situacije, sve je blokirano, jedan mali deo aerodroma je pogođen, a centralni deo nije. To je drugi ili treći najveći aerodrom na svetu" - rekao je Đole Đogani.

