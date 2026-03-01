UMRLA SI MI NA RUKAMA, TUGA ZA TOBOM JE VEČNA... Naša pevačica sahranila oba roditelja, a sad objavila sliku sa groblja (FOTO)

Pevačica Dušica Grabović sahranila je oca pre četiri godine, a pre 19 godina ostala je i bez majke.

Dušica je sada, na svom Instagram profilu, podelila fotografiju sa majčinog groba i rastužila svoje pratioce emotivnom porukom:

- Prvi mart. Najtužniji dan u mom životu kada si mi preminula na rukama. Prošlo je 19 godina otkako si nas prerano napustila i ostavila nas u suzama...Sve bih dala za još jedan dan da ti kažem koliko sam sama...Ljubav je prevelika, bol preteška,a tuga za tobom večna...Nedostaješ mi anđele moj. Volim te mama ,ljubi mi tatu - napisala je Dušica.

- Moji voljeni roditelji, tata i mama. Oni koji s me voleli bezuslovno, nestali su. Kažu da u životu dva puta odrasteš. Onog trenutka kada izgubiš roditelje i dobiješ svoje dete. Bez obzira koliko imam godina, ja više nisam ničije dete... - napisala je pevačica i nastavila:

- Uvek sam gledala njih kao nepobedive osobe... Kada sam se odselila iz porodičnog gnezda, imala sam osećaj da će me njih dvoje uvek čekati. oni su bili moji superheroji - napisala je ona između ostalog.

Molila Srbiju za pomoć za oca

Podsetimo, Dušica Grabović delila je objave u kojima je molila za pomoć dok se njen otac borio sa opakom bolešću.

"Dragi prijatelji, tata mi je mnogo loše i potrebna mi je vaša pomoć. Hitno mu je potrebna krv, 0+ grupa. Ukoliko želite da mi pomognete javite se u Zavod za transfuziju (ulica Svetog Save, kod Hrama) i ostavite ove podatke: Petar Grabović, smešten na Prvoj hirurškoj klinici, Koste Todorovića broj 6, intenzivna nega. Hvala vam unapred od srca", pisala je ona dok joj je otac bio u komi.

Autor: Pink.rs