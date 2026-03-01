AKTUELNO

Domaći

ŠIROKO! SAŠA KAPOR PAZARIO NOVU MAŠINU OD 150.000 EVRA: Evo kako izgleda besni MERCEDES kojim je došao na proslavu rođenja sina (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Ima se, može se!

Pevač Saša Kapor večeras je okupio svoje prijatelje i kolege u jednom prestiničkom restoranu kako bi proslavio rođenje sina Simeona.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

On je na slavlje stigao besnim automobilom, koji je nedavno pazario, a u pitanje je Mercedes G klase u crnoj boji, koji vredi oko 150.000 evra.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Saša je čak imao posebnu želju, a to je da na tablicama budu njegovi inicijali.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Inače, Saša i Nikolina Kovač su u poslednjem trenutku opremili sobu za bebu.

- Još uvek nismo spremili kutak za decu. Pored obaveza oko starije dece, sve smo ostavili u poslednji momenat. Moja majka će doći. Ne bih volela ni ja da ispaštam, u karijeri mi je lep momenat - rekla je Nikolina.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Govorila o vaspitanju dece

Ona je inače govorila o tome koliko je važno na pravi način usmeravati decu i vaspitavati ih tako da izrastu u dobre ljude, kao i da je škola institucija koja za isto to mora da se pobrine.

Autor: M.K.

#G klasa

#Mercedes

#Saša Kapor

#pevač

POVEZANE VESTI

Domaći

'MOGU SAMO DA MI PLJUNU POD PROZOR' Nakon što su mu zapalili auto, Taki pazario novu mašinu od 30.000 EVRA! ''Neću nebitnim ljudima da dajem na značaj

Domaći

ŠIROKO! Maja Marinković na ruci nosi 16.000 evra, na mrežama izazvala pometnju zbog ovog detalja! (FOTO)

Domaći

KUPILA MAŠINU OD 80.000 evra, a evo koliko daje mesečno za STAN! Zavirite u oazu mira Dalile Dragojević! LUKSUZ NA SVE STRANE! (FOTO)

Domaći

Saša Kapor sprema gala žurku: Od crkve tražio blagoslov za proslavu zbog posta, otkriveni detalji

Domaći

GALA! Milica Kemez proslavila rođendan NA VRHU ZGRADE U DUBAIJU, dobila poklon vredan DVE HILJADE EVRA! (FOTO)

Domaći

Još jedna nekretnina na njeno ime: Jana Todorović dobila celi sprat u Kuli Beograd u vrednosti od 5 miliona evra! I to nije sve! Evo ko je je odršio