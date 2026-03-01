ŠIROKO! SAŠA KAPOR PAZARIO NOVU MAŠINU OD 150.000 EVRA: Evo kako izgleda besni MERCEDES kojim je došao na proslavu rođenja sina (FOTO)

Ima se, može se!

Pevač Saša Kapor večeras je okupio svoje prijatelje i kolege u jednom prestiničkom restoranu kako bi proslavio rođenje sina Simeona.

On je na slavlje stigao besnim automobilom, koji je nedavno pazario, a u pitanje je Mercedes G klase u crnoj boji, koji vredi oko 150.000 evra.

Saša je čak imao posebnu želju, a to je da na tablicama budu njegovi inicijali.

Inače, Saša i Nikolina Kovač su u poslednjem trenutku opremili sobu za bebu.

- Još uvek nismo spremili kutak za decu. Pored obaveza oko starije dece, sve smo ostavili u poslednji momenat. Moja majka će doći. Ne bih volela ni ja da ispaštam, u karijeri mi je lep momenat - rekla je Nikolina.

Govorila o vaspitanju dece

Ona je inače govorila o tome koliko je važno na pravi način usmeravati decu i vaspitavati ih tako da izrastu u dobre ljude, kao i da je škola institucija koja za isto to mora da se pobrine.

