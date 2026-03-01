UMRO BRAT SILVANE ARMENULIĆ! Mlađa sestra saopštila tužne vesti: Hvala ti za ljubav, dobrotu i uspomene...

Mlađa sestra pokojne Silvane Armenulić, Dina Bajraktarević Nikolić na svom Fejsbuk profilu saopštila je tužnu vest.

Naime, njihov brat Abudin je umro. Sestra Silvane Armenulić se emotivnom objavom oprostila od njega.

- Sa velikom tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da nas je napustio moj dragi brat Abudin Budo. Zauvek će ostati u našim srcima, mislima i molitvama. Hvala ti za svu ljubav, dobrotu i uspomene koje si nam ostavio. Počivaj u miru. O terminu sahrane i poslednjeg ispraćaja obavestićemo naknadno - napisala je Dina.

"Silvana je bila tužna, ali snažna"

Dina Bajraktarević Nikolić prisetila se svojevremeno dana kada je saznala da je ostala bez Silvane i sestre Mirjane.

"Nikada neću zaboraviti tu noć. Moj vrisak se čuo kroz celu zgradu. Znala sam, u trenutku, da se desilo nešto strašno", rekla je Dina u jednom intervjuu za "Blic".

Tri sestre bile su nerazdvojne, a Silvana je, kako kaže, pred njima skidala sve maske: "Pred publikom je bila jaka, ali nama je pokazivala tugu. Znala je da zaplače, da kaže kako joj ništa ne znači aplauz ako se posle koncerta vrati u praznu kuću."

Autor: M.K.