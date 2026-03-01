Dok je umirao, savetovao je decu kako da žive bez njega: Potresna ispovest čitave porodice Saše Popovića: Nije moguće da se tati ovo dešava...

U dokumentarcu posvećenom estradnom magu, pokojnom Saši Popoviću, koji nosi naziv "Sale", njegova porodica i prijatelji donose emotivna svedočenja o njegovom životu, radu i svemu kroz šta je prolazio...

Kako je istakla udovica Suzana, najteži trenutak za nju bio je onaj kada je trebala da saopšte deci da im je otac, Saša Popović, bolestan.

- Najteži trenutka mi je bio taj kada smo deci trebali da saopštimo da je bolestan - rekla je Suzana, a nadovezao se sin Danijel:

- Bio sam šokiran, iznenađen što se to uopšte dešava, bio je zdrava osoba ne bismo nikada pomislili da može tako nešto da mu se desi - drhvatim glasom je rekao Danijel Jovanović.

- Nismo osetili koliko je to strašno jer on to nije pokazivao, nismo bili svesni koliko je to ozbiljno - pričala je snajka Tijana Jovanović dok je Suzana nastavila da otvara dušu o tome kako je izgledalo kada su informaciju o bolesti morali da saopšte deci.

Suzana nastavila svoju ispovest

- Taj trenutak nikada neću da zaboravim, oni su bili u šoku isto kao i mi kada smo čuli dijagnozu, govorili su kako to nije moguće da se tati događa, on koji je pun života, energije i radosti i pun ljubavi za svakog čoveka na ovoj planeti, da on takav ima takvu bolest bilo je šokantno - rekla je ona.

- Gledati prijatelja koji odlazi, a potpuno je svestan do poslednjeg trenutka i racionalan, umirao je, a savetovao svoju decu i porodiocu kako da nastave i kojim putem da idu je jako teško - rekao je Miša Petrovski, Saletov prijatelj.

I pevač Ćira je kroz suze govorio koliko je Saša bio nesebičan i kolika mu je bio podrška u životu.

