AKTUELNO

Domaći

Dok je umirao, savetovao je decu kako da žive bez njega: Potresna ispovest čitave porodice Saše Popovića: Nije moguće da se tati ovo dešava...

Izvor: Pink.rs, Kurir.rs, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić, Pink.rs ||

U dokumentarcu posvećenom estradnom magu, pokojnom Saši Popoviću, koji nosi naziv "Sale", njegova porodica i prijatelji donose emotivna svedočenja o njegovom životu, radu i svemu kroz šta je prolazio...

Kako je istakla udovica Suzana, najteži trenutak za nju bio je onaj kada je trebala da saopšte deci da im je otac, Saša Popović, bolestan.

- Najteži trenutka mi je bio taj kada smo deci trebali da saopštimo da je bolestan - rekla je Suzana, a nadovezao se sin Danijel:

- Bio sam šokiran, iznenađen što se to uopšte dešava, bio je zdrava osoba ne bismo nikada pomislili da može tako nešto da mu se desi - drhvatim glasom je rekao Danijel Jovanović.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić, Pink.rs/N. Brajović

- Nismo osetili koliko je to strašno jer on to nije pokazivao, nismo bili svesni koliko je to ozbiljno - pričala je snajka Tijana Jovanović dok je Suzana nastavila da otvara dušu o tome kako je izgledalo kada su informaciju o bolesti morali da saopšte deci.

Suzana nastavila svoju ispovest

- Taj trenutak nikada neću da zaboravim, oni su bili u šoku isto kao i mi kada smo čuli dijagnozu, govorili su kako to nije moguće da se tati događa, on koji je pun života, energije i radosti i pun ljubavi za svakog čoveka na ovoj planeti, da on takav ima takvu bolest bilo je šokantno - rekla je ona.

- Gledati prijatelja koji odlazi, a potpuno je svestan do poslednjeg trenutka i racionalan, umirao je, a savetovao svoju decu i porodiocu kako da nastave i kojim putem da idu je jako teško - rekao je Miša Petrovski, Saletov prijatelj.

I pevač Ćira je kroz suze govorio koliko je Saša bio nesebičan i kolika mu je bio podrška u životu.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić, Pink.rs

Autor: Nikola Žugić

#Grand

#Komemoracija

#Sahrana

#Saša Popović

#komemoracija sase popovica

#sahrana Sase Popovica

#sahrana Saše Popovića

#sasa popovic

#umro Saša Popović

#umro sasa popovic

POVEZANE VESTI

Domaći

Bilo je strašno gledati Sašinu ćerku kako priča o ocu! Ćiri slomljeno srce nakon Aleksandrine ispovesti: Zagrlio sam je, bilo je užasno

Domaći

Ovo je poslednja želja Saše Popovića: Njegov prijatelj u jecajima progovorio o estradnom magu, punom Sava centru uputio reči koje kidaju dušu!

Domaći

DA SRCE PREPUKNE! Udovica i ćerka Saše Popovića ne prestaju da grcaju u suzama na komemoraciji, dotukle ih stare porodične uspomene

Domaći

Prva ispovest doktora Saše Popovića! Otkrio šta se dešavalo u bolnici kada mu je saopštena dijagnoza, njegova reakcija je sve šokirala

Domaći

Ovo nije zaslužio, svi smo verovali da će dobiti bitku: Aleksandar Sofronijević emotivnim rečima progovorio o smrti Saše Popovića!

Domaći

MI SMO JOJ DALI PREDLOG, ONA JE PRIHVATILA: Prijatelj Saše Popovića potvrdio da će se Suzana pojaviti na finalu Zvezda Granda: Ona će predati statuu k