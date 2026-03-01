AKTUELNO

Domaći

Jelena Tomašević se srušila na bini: Pevačica HITNO prebačena u bolnicu

Izvor: Telegraf.rs/primorski.me, Foto: TV Pink Printscreen ||

Koncert pop pevačice Jelene Tomašević u Baru, prekinut je večeras nakon što se umetnica iznenada srušila na bini Doma kulture.

Iako je dvorana bila ispunjena do poslednjeg mesta, publika je uspela da čuje samo jednu pesmu. Već tokom izvođenja druge numere, Jelena Tomašević je iznenada kleknula na kolena, nakon čega su joj članovi benda pritrčali u pomoć i izveli je sa scene.

Pevačica je odmah prevezena u Službu hitne medicinske pomoći, a organizatori su obavestili prisutne da se koncert otkazuje zbog njenog narušenog zdravstvenog stanja.

Foto: Pink.rs

Autor: Nikola Žugić

#Jelena Tomašević

#pevačica

#srusila se Jelena Tomasevic

#srušila se Jelena Tomašević

