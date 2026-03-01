Žao mi je što neće upoznati svoje unuke: Ćerka Saše Popovića plače kao kiša tokom potresne ispovesti: Bio je najbolji tata na svetu

Aleksandra Popović, ćerka estradnog maga Saše Popovića, po prvi put otvoreno je govorila o teškim trenucima tokom očeve borbe s rakom, otkrivajući svoje emocije!

Deca Saše Popovića, Danijel i Aleksandra prvi put su u dokumentarnom filmu "Sale" govorili o najtežem periodu kroz koji je porodica prolazila tokom njegove borbe sa teškom bolešću.

– Nekako je zadao zadatak svima nama oko sebe da budemo hrabri i pripremljeni na svakakve situacije – istakao je Danijel.

„Shvatila sam da će umreti“

Sašina ćerka Aleksandra nije krila suze dok je govorila o poslednjim mesecima očevog života. Ona je otkila i kako se nosila sa njegovom bitkom sa karcinomom.

– U početku sam imala nade da će se izlečiti, jer je bilo trenutaka kada mu se poboljša stanje, pa naglo padne, pa se opet poboljša. Ali poslednjih par meseci je toliko pao da sam shvatila da će umreti – rekla je kroz suze Aleksandra.

Suzana Jovanović izjavila je da ljudi koji do sad nisu upoznali Sašu, niti popili kafu sa njim,da imaju predsrasude o njemu.

– On je jedan divan čovek bio. Slobodno mogu da kažem da svi treba da učimo od njega– rekla je u dokumentarnom filmu.

Aleksandrine suze dirnule su svakog gledaoca, kao i ekipu koja je šest meseci neumorno radila na pripremi dokumentarca. Kako je priznala pred kamerama, njoj kao i ostalim članovima porodice najteže pada što Saša nije doživeo da postane deka, što mu je bila gotovo jedina neostvarena životna želja.

- Žao mi je što nikada neće moći da upozna svoje unuke. Isto kao što je bio najbolji tata na svetu, tako bi bio i najbolji deda na svetu- rekla je Aleksandra Popović kroz suze i dodala:

-A, šta da kažem, on je meni bio najbolji tata na svetu. To da li je on poznat ili ne, meni to ništa ne znači. Meni samo znači da je on juvek bio tu za mene i da je bio najbolji na svetu.

- Mnogo mi je žao što neće biti sa nama u nekim trenucima, tako za Novu godinu, kad se ja budem udavala, kad budem imala prvo dete - jedva je izustila ćerka Saše Popovića pokušavajući da zaustavi suze.

Autor: Nikola Žugić