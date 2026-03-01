PITAO SE DA LI POSTOJI NEŠTO BOLJE: Milica Todorović na ivici suza o navici Saše Popovića koja je mnogima bila čudna

Veliku pažnju javnosti izazvao je dokumentarni film „Sale“ o Saši Popoviću. Među sagovornicima bila je i Milica Todorović, pobednica jednog muzičkog takmičenja, koja je ispričala anegdotu koja joj je posebno ostala u pamćenju.

Milica nakon pobede u popularnom takmičenju posebno ističe zajednička druženja sa Sašom na Bežanijskoj kosi.

- Mi smo dosta vremena provodili na Bežaniji u studiju. To su bile situacije jako zanimljive i smešne. Ostalo mi je u glavi kako je voleo da se češka o prozor. Otvori prozor i kaže: "Jao, da li postoji nešto bolje?". Koliko sam ja bila tada mala, a sećam se toga. Uvek je bio nasmejan - prisetila se Milica Todorović kroz suze.

Podsetimo, Milica Todorović se nedavno porodila i na svet donela sina Bogdana.

"Najteži trenutak je bio taj kada smo morali deci da saopštimo da je bolestan"

Popovićeva udovica, pevačica Suzana Jovanović dodatno je rasplakala mnoge zbog svoje potresne ispovesti tokom dokumentarca "Sale".

- Najteži trenutka mi je bio taj kada smo deci trebali da saopštimo da je bolestan - rekla je Suzana, te je nastavila:

Taj trenutak nikada neću da zaboravim, oni su bili u šoku isto kao i mi kada smo čuli dijagnozu, govorili su kako to nije moguće da se tati događa, on koji je pun života, energije i radosti i pun ljubavi za svakog čoveka na ovoj planeti, da on takav ima takvu bolest bilo je šokantno

Autor: Nikola Žugić