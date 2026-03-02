Sanja Marinković objavila slike sa Bliskog istoka, pa se oglasila: Pratioci zabrinuti (FOTO)

Voditeljka Pink televizije, Sanja Marinković, pre nekoliko dana objavila je fotografije iz Dohe, pa su se mnogi zabrinuli da li je dobro, zbog rata na Bliskom istoku.

Sanja Marinković se sada oglasila putem Instagrama i otkrila da je trenutno u Beogradu, a da je u Dohi bila dok je situacija bila mirna.

- Hvala svima što pitate i brinete. Ja sam u Beogradu. Ovo su slike iz Dohe od pre sedam dana - poručila je Sanja Marinković.

Na putovanje otišla sa sinom

Sanja je veoma vezana za sina Strahinju kojeg je dobila u braku sa Aleksandrom Uhrinom.

- Čini mi se da sam ovde naučila da uživam u sebi (i svom sinu, naravno) , bez objašnjenja. Svima bih preporučila ovaj mistični grad - kao retreat - napisala je Sanja Marinković u objavama iz Katara.

Autor: Nikola Žugić