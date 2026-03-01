Poznato stanje Jelene Tomašević nakon što se iznenada srušila na bini

Koncert pevačice Jelene Tomašević u Baru, prekinut je večeras nakon što se umetnica iznenada srušila na bini Doma kulture.

Ovim povodom oglasila se Opština Bar i otkrila u kakvom je stanju pevačica, nakon što joj je ukazana hitna pomoć.

Objavu prenosimo u celosti:

"Opština Bar obaveštava javnost da se pevačica Jelena Tomašević, čiji je koncert prethodno prekinut usled zdravstvenih tegoba, nakon ukazane lekarske pomoći oseća dobro.

Tokom nastupa, umetnici je pozlilo na bini, nakon čega je medicinski tim brzo reagovao i pružio joj neophodnu pomoć. Prema informacijama njenog tima, Jelenino zdravstveno stanje sada je stabilno.

Zahvaljujemo se Jedinici hitne medicinske pomoći Bar na brzoj i profesionalnoj reakciji, kao i doktorkama koje su se zatekle u publici i odmah pritekle u pomoć. Posebnu zahvalnost upućujemo publici na razumevanju i smirenosti".

Autor: Nikola Žugić