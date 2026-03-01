AKTUELNO

Domaći

Poznato stanje Jelene Tomašević nakon što se iznenada srušila na bini

Izvor: Pink.rs, Telegraf.rs, Foto: Pink.rs, Tanjug, E-Stock, Beta ||

Koncert pevačice Jelene Tomašević u Baru, prekinut je večeras nakon što se umetnica iznenada srušila na bini Doma kulture.

Ovim povodom oglasila se Opština Bar i otkrila u kakvom je stanju pevačica, nakon što joj je ukazana hitna pomoć.

Objavu prenosimo u celosti:

"Opština Bar obaveštava javnost da se pevačica Jelena Tomašević, čiji je koncert prethodno prekinut usled zdravstvenih tegoba, nakon ukazane lekarske pomoći oseća dobro.

Tokom nastupa, umetnici je pozlilo na bini, nakon čega je medicinski tim brzo reagovao i pružio joj neophodnu pomoć. Prema informacijama njenog tima, Jelenino zdravstveno stanje sada je stabilno.

Zahvaljujemo se Jedinici hitne medicinske pomoći Bar na brzoj i profesionalnoj reakciji, kao i doktorkama koje su se zatekle u publici i odmah pritekle u pomoć. Posebnu zahvalnost upućujemo publici na razumevanju i smirenosti".

Autor: Nikola Žugić

#Bar

#Jelena Tomašević

#koncert

#pevačica

#srušila se Jelena Tomašević

POVEZANE VESTI

Domaći

Jelena Tomašević se srušila na bini: Pevačica HITNO prebačena u bolnicu

Domaći

Jelena Tomašević zaplesala sa suprugom na koncertu: Oduševili publiku svojom pojavom

Domaći

Peh na početku koncerta: Jelena Tomašević zablistala na bini, a onda se desilo OVO, publika ostala u šoku (VIDEO)

Domaći

'BLAGOSLOVENI SMO ŠTO IH IMAMO ZA PRIJATELJE!' Sergej Ćetković progovorio o prijateljstvu sa Jelenom Tomašević i Ivanom Bosiljčićem, pa za Pink.rs pri

Domaći

VELIKA TRAGEDIJA NA KONCERTU U BEOGRADU: Žena se srušila i preminula, Kaliopi nije mogla da izađe da peva, a ovo su detalji nesrećnog događaja (FOTO+V

Svet

TRAGEDIJA U ŠKOLI: Nastavnica se iznenada srušila pred učenicima i preminula