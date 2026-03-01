Oglasili se iz tima Jelene Tomašević: Evo šta se dešava sa pevačicom nakon što se srušila na bini

Otkriveno šta se desilo!

Naša pevačica Jelena Tomašević srušila se na bini tokom koncerta u Baru, a kako se ovim povodom oglasila Opština Bar, sada su se oglasili i iz pevačicinog tima.

Njihovo saopštenje prenosimo u celosti:

- Hvala svima na brizi i brojnim porukama podrške. U danima koji su prethodili koncertu, Jelena je imala virus i blagu malaksalost. Ipak, vođena velikim poštovanjem prema publici i željom da održi dogovoreni nastup, odlučila je da izađe na scenu. Nažalost, usled zdravstvenog stanja nije bila u mogućnosti da koncert privede kraju. Ono što je najvažnije Jelena se sada oseća dobro i raduje se narednom susretu sa publikom. Zahvaljujemo se medicinskom osoblju Hitne medicinske pomoći Bar na brzoj reakciji, kao i svima koji su pružili pomoć i pokazali brigu - rekli su iz pevačicinog tima.

Saopštenje za javnost

Ovim povodom oglasila se Opština Bar i otkrila u kakvom je stanju pevačica, nakon što joj je ukazana hitna pomoć.

"Opština Bar obaveštava javnost da se pevačica Jelena Tomašević, čiji je koncert prethodno prekinut usled zdravstvenih tegoba, nakon ukazane lekarske pomoći oseća dobro. Tokom nastupa, umetnici je pozlilo na bini, nakon čega je medicinski tim brzo reagovao i pružio joj neophodnu pomoć. Prema informacijama njenog tima, Jelenino zdravstveno stanje sada je stabilno. Zahvaljujemo se Jedinici hitne medicinske pomoći Bar na brzoj i profesionalnoj reakciji, kao i doktorkama koje su se zatekle u publici i odmah pritekle u pomoć. Posebnu zahvalnost upućujemo publici na razumevanju i smirenosti."

Autor: Nikola Žugić