PRVO OGLAŠAVANJE IVANA BOSILJČIĆA NAKON ŠTO JE JELENI POZLILO: Evo u kakvom je sada stanju

Pevačica Jelena Tomašević, poznata po svojim emotivnim nastupima, doživela je iznenadnu zdravstvenu krizu tokom koncerta u Baru.

Nakon što je, naime, tokom nastupa sve vreme sedela na stolici, što nije njen uobičajeni način izvođenja, pevačica je iznenada srušena na bini Doma kulture. Već posle nekoliko minuta, koncert je prekinut, a Jelena je hitno prevezena u bolnicu. Ova situacija je zabrinula ne samo njene fanove, već i sve prisutne koji su došli da uživaju u njenoj muzici.

Ubrzo je stiglo i zvanično saopštenje Ivana Bosiljčića, koje prenosimo u celosti:

- Hvala svima na brizi i brojnim porukama podrške.

U danima koji su prethodili koncertu, Jelena je imala virus i blagu malaksalost. Ipak, vođena velikim poštovanjem prema publici i željom da održi dogovoreni nastup, odlučila je da izađe na scenu. Nažalost, usled zdravstvenog stanja nije bila u mogućnosti da koncert privede kraju. Ono što je najvažnije Jelena se sada oseća dobro i raduje se narednom susretu sa publikom. Zahvaljujemo se medicinskom osoblju Hitne medicinske pomoći Bar na brzoj reakciji, kao i svima koji su pružili pomoć i pokazali brigu - stoji u saopštenju.

Autor: Nikola Žugić