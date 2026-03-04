Evo zašto se Lepa Lukić razvela od prvog muža: Nakon mnogo godina otkrivena istina

Nekadašnji muž Lepe Lukić, i jedan od najpoznatijih estradnih menadžera Vlada Perović svojevremeno je otkrio zbog čega su se razveli on i Lepa ali i ispričao kako je jednom prilikom kraljica narodne muzike odbrusila Tomi Zdravkoviću.

On je otkrio koliko je ljudi bilo na njihovoj svadbi.

"Kad smo se venčali 1977. napravili smo veliku svadbu, 20 orkestara je bilo, svi pevači, imali smo jedno 400 ljudi. Sutra naslovu novinama: Udala se Lepa. Moje ime niko pomenuo nije. Mene su zvali Lepin Vlada. To je Toma Zdravković smislio", otkriva Vlada Perović.

Kako kaže Lepa ga je čuvala i nije mu davala ni sa kim da pričam i da se druži.

- Napadala me je stalno da ću je ostaviti. Nismo mi imali neku veliku svađu, ali me je stalno sumnjičila - ti ćeš ovo, ti ćeš ono, meni će proći popularnost. Ja sam tada počeo da radim sa Šabanom Šaulićem osamdesetih godina. On je tada bio velika zvezda. Lepi je jedno vreme pala popularnost i to je bio osnov zašto smo mi počeli da se razilazimo, ispričao je Perović.

Kako kaže jedino sa Šabanom i Lepom nije imao problem da posle koncerta plati pevače.

- Lepa Lukić i Šaban Šaulić su naša dva najbolja pevača u istoriji - ispričao je Perović u emisiji "Goli život".

Prisetio se Perović i jedne turneje kada je krenula, kako kaže, čuvena kockarska ekipa.

- U ekipi su bili Lepa Lukić, Toma Zdravković, Zlatko Pejaković i Zoran Kalezić. Njih četvoro iza scene igraju karte. Onda kad orkestar prozove nekoga taj ostavlja karte, izlazi na scenu, peva, kada otpeva vraća se iza scene i nastavlja partiju. Zlatko Pejaković je tada pevao "Čerge", bio je mnogo popularan. Ali on se trese na sceni, jedva čeka da otpeva da bi se vratio iza scene, za sto da nastavi partiju - kaže Perović.

Prisetio se Perović kako je njega i Lepu na koncertu javno prozvao i izvređao Toma Zdravković.

- Jednom Toma Zdravković, negde u Bosni, izađe i kaže pred svima: "Je l’ vidite onog menadžera na vratima? E on i njegova žena su hohštapleri, oni su nas opljačkali, ja ovu turneju pevam džabe". Posle ga je Lepa ispljuvla i rekla mu: "Nemoj to da radiš, nemoj da nas vređaš! Nismo mi tebe opljačkali već ti ne znaš da igraš karte" - ispričao je Perović, koji je i drugi brak sklopio s pevačicom, sa Suzanom Perović.

