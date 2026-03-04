Naša pevačica priznala da je odbila nepristojnu ponudu jednog uticajnog muškarca u Srbiji: Nije mogla da veruje šta je izgovorio kad ga je nakon toga srela na ulici

Snežana Berić, poznatija kao Ekstra Nena, započela je svoj muzički put krajem osamdesetih godina, da bi već početkom devedesetih postala jedno od najprepoznatljivijih imena domaće pop scene i jedna od poslednjih zvezda stare Jugoslavije.

Ipak, njen put do zvezda bio je posut trnjem, a sada je otvorila dušu i progovorila o temama o kojima je godinama ćutala.

Iako danas nosi zvanje doktora nauka i radi kao profesorka, Ekstra Nena ne krije da su njeni muzički počeci bili izuzetno teški, paradoksalno, upravo zato što je bila iz Beograda.

– U ono prvo vreme, kada sam ja počinjala da se bavim muzikom sa svojim ansamblom, mi smo svi bili iz Beograda. Nisu bili poželjni ljudi iz Beograda. Da sam bila makar sa Žarkova, ali ja sam bila sa Slavije, iz centra Beograda. Svi ostali pevači i grupe bili su iz cele tadašnje Jugoslavije, a mi nismo uopšte imali prostora da se pokažemo na sceni – iskreno je ispričala pevačica.

Preokret se desio kada ih je kantautor Srđan Marjanović odveo na Radio-televiziju Ljubljana, gde su iz "inata i revolta" snimili narodnjačku ploču, nakon čega je preko noći postala zvezda širom Balkana i spojila svoj nadimak "Nena" sa imenom ansambla "Ekstra".

Odbila nepristojnu ponudu moćnika: "Zaustavio je saobraćaj zbog mene!"

Pevačica se prisetila i jedne od najneprijatnijih situacija u karijeri, kada je dobila nepristojnu ponudu od jednog veoma uticajnog muškarca.

– Predloženo je da budem u nekoj kombinaciji s njim. Ja sam to, naravno, odbila. Bila sam malo i drčna, Crnogorka, imam nešto... Rekla sam mu: "Gospodine, da se vi meni sviđate, mi bismo se zabavljali i bili zajedno, ali zbog karijere, ja sigurno neću biti sa vama!" – prisetila se Nena i dodala da joj je okruženje tada poručilo: "Nek ti je Bog u pomoći".

Ipak, pravda je našla svoj put godinama kasnije na jednom pešačkom prelazu.

– Jedne godine, ja prelazim ulicu, a on staje autom, zaustavlja saobraćaj, pali sva četiri žmigavca i izlazi nasred ulice, pa mi kaže: "Svaka ti čast mala, izdržala si sve!" Rekla sam mu: "Vama svaka ne čast!" – ispričala je ona.

Autor: M.K.