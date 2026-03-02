SRPSKI KOŠARKAŠ ZAPROSIO POZNATU HRVATICU! Kleknuo u snegu, a njena reakcija je HIT: Prosidba iz snova! (FOTO)

Hrvatska influenserka i tiktokerka Mirta Miler, koju prate milioni izgovorila je "da" srpskom košarkašu Nemanji Popoviću na spektakularnoj lokaciji.

Mirta Miler, koja na društvenim mrežama uglavnom deli savete i trikove za šminkanje, veoma je popularna i prati je više od 2,2 miliona ljudi na Instagramu, kao i skoro neverovatnih 19 miliona na TikToku. Iako retko eksponira svoj privatni život, ona je pre godinu dana javno otkrila da joj je srce ukrao jedan Srbin. Reč je o košarkašu Nemanji Popoviću, sa kojim je u vezi od 2024. godine.

Sada su svoju ljubav podigli na viši nivo, Nemanja je kleknuo i zaprosio prelepu Hrvaticu!Romantičan snimak prosidbe Mirta je odmah podelila sa svojim pratiocima, a sam čin se dogodio na spektakularnoj zimskoj lokaciji okruženoj planinama i snegom, što je celom trenutku dalo bajkovitu, gotovo filmsku atmosferu.Kada je košarkaš kleknuo pred nju, Mirta je u prvi mah ostala u potpunom šoku. Na snimku se vidi kako prvo stoji nepomično, zatim se okreće sa širokim osmehom i od silnog uzbuđenja čučne nekoliko puta, pre nego što mu konačno pruži ruku da joj stavi prsten.

"Moj najdraži plot twist"

Uz dirljiv video, influenserka je kratko poručila: "Ti i ja - moj najdraži plot twist!". Ipak, njen dodatni komentar nasmejao je mnoge pratioce:

- Sve što mogu reći je hvala Bogu što mi je rekao da promenim nokte, ako ste videli video, znate - napisala je ona.

Njena objava ubrzo je prikupila ogroman broj lajkova, a komentari oduševljenih fanova su se samo nizali. "Ovo je doslovno moja prosidba iz snova", "Prsten je savršen i nadam se da će tvoj brak biti jednako lep", "Ajme, čestitam! Sećam se još dok si prolazila prvi raskid, kako mi je drago da si našla nekoga ko zaslužuje provesti život s tobom", pisali su verni pratioci ispod videa.

Autor: M.K.