SIN SNEŽANE ĐURIŠIĆ IZAŠAO IZ BOLNICE: Na Markovom licu nakon stravičnog mučenja posekotine i ožiljci!

Marko Gvozdenović je nedavno doživeo jezivo mučenje i zlostavljanje u stanu poznanika na Vračaru, pored dvojice muškaraca mučila je i maloletna devojka N.O.

Sin Snežane Đurišić, koji je nedavno doživeo stravično mučenje na Vračaru, Marko Gvozdenović je izašao iz bolnice. Marko i dalje ima vidljivu posekotine na čelu, povređeno oko, kao i modrice od višečasovnog maltretiranja.

Naime, Marko Gvozdenović je nedavno doživeo jezivo mučenje i zlostavljanje u stanu poznanika na Vračaru, pored dvojice muškaraca mučila je i maloletna devojka N.O.Dok su Z. I. i L. S. brutalno tukli i iživljavali se nad sinom Snežane Đurišić, maloletna devojka (N. O.) počinila je nezapamćen čin sadizma. Ona je ubrzo uhapšena kao i dvojica muškaraca.

Marko pobegao nakon što su ga 5 sati mučili

Marko Gvozdenović, sin pevačice Snežane Đurišić, koji je doživeo jezivo mučenje i zlostavljanje u stanu poznanika na Vračaru uspeo je da iskoristi nepažnju napadača dok su ga maltretirali u kupatilu celih 5 sati i pobegne.

On je uspeo da teško povređen ode u svoj stan odakle je zvao bivšu suprugu i ispričao joj šta se desilo.

- Dan kasnije on je pozvao policiju, koja je došla u stan u kojem je bio sa bivšom suprugom, a policija ga je poslala odmah u Urgentni centar da bi mu se ukazala pomoć. U bolnici su mu konstatovane teške telesne povrede i tamo je zadržan na bolničkom lečenju - rekao je tad izvor.

Autor: M.K.