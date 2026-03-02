PESMA, EMOCIJE I ISKRENE ISPOVESTI: Spektakl u Šimanovcima ovog utorka od 22h u najgledanijoj late night emisiji ‘Ami G Show’!

Snežana progovara o teškim porodičnim trenucima, Ilda o ljubavi i nasleđu Šabana, Uroš o očinstvu – a Sandra o poređenjima koja je prate!

Termin utorkom u 22 časa na TV PINK rezervisan je za late night show autora ivoditelja Ognjena Amidžića – “Ami G Show”. U studiju u Šimanovcimagostovaće: Snežana Đurišić, Ilda Šaulić, Beki Bekić, Uroš Živković i Sandra Mladenović.

Snežana Đurišić, nepokolebljiva zvezda narodne scene i dugogodišnja članica žirija jednog muzičkog talent šoua, otkriće publici sve o svojim poslednjim muzičkim izazovima — kako se nosi sa emocijama i tragedijama iz privatnog života, kako planira velike koncerte u martu ove godine i kako je, uprkos teškim momentima oko sina, uspela da sačuva vedar duh i entuzijazam za nastupe. Takođe će govoriti o aktuelnim reakcijama publike na njen rad i što joj znači biti jedna od najomiljenijih veteranki estrade danas.

Ilda Šaulić, naslednica jednog od najvoljenijih glasova narodne muzike, podeliće sa Ognjenom priče o svom putu od takmičarke do etablirane umetnice i o životnim lekcijama iz svojih emotivnih veza — uključujući i dugogodišnju vezu sa partnerom koji je bio znatno stariji, kao i sreću koju je pronašla u braku sasadašnjim suprugom. Ilda će otkriti šta joj muzika i porodični život znače, kaoi kako čuva nasledstvo svog oca Šabana u današnjoj muzičkoj industriji.

Beki Bekić, legendarni folk pevač poznat po bezvremenskim hitovima i dugogodišnjoj karijeri, predstaviće se kao gost koji priča o svom inspirativnom životnom putu — od teškog detinjstva u velikoj porodici i prvih koraka ka estradi do statusa cenjenog izvođača i tekstopisca koji je ostavio trag u narodnoj muzici. Osvrnuće se na svoje kompozicije, odnose sa kolegama i šta danas najviše znači biti pevač čiju publiku generacije prepoznaju i vole.

Uroš Živković, energični pevač i miljenik publike, govoriće otvoreno sa Ognjenom o svojoj karijeri, privatnom životu i nedavnoj statistički zapaženoj reakciji javnosti na njegove izjave o porodičnim ulogama — ali i o radosti koju mu je doneo dolazak sina, kako balansira između estradnog života i porodičnihobaveza, te šta mu muzika danas znači u odnosu na njegovu prvu inspiraciju.

Sandra Mladenović, mlada i sve popularnija vokalna senzacija koja je publici postala poznata kroz jedan mušički talent šou, otkriće gledaocima kako se oseća kada je često mešaju sa starijom koleginicom Aleksandrom Mladenović, šta je to nešto posebno što imaju devojke s juga, šta joj je najvažnije u građenju sopstvene karijere i kako gleda na savete iskusnijih kolega. Sandra će sa Ognjenom pričati i o planovima za buduće projekte.



Sjajna noć je pred nama. Ognjenovi gosti obećavaju dobru pesmu i zabavne razgovore koji će osvežiti ovaj utorak veče. Naravno, tu su i neizostavne igrice – te je dobar provod zasigurno zagarantovan. Ne propustite najnoviji “Ami G Show” ovog utorka u 22h samo na TV PINK.

Autor: S.Paunović