VESELO NA SLAVLJU KOD SAŠE KAPORA! Dinča peva "Ti si žena za sva vremena", A ON MU DAJE BAKŠIŠ, mikrofona se latila i Andreana Čekić! (VIDEO)

Pevač Saša Kapor okupio je pola estrada ne proslavi koju je napravio povodom rođenja sina Simeona, a žurka je trajala do ranih jutarnjih sati.

Naime, Nikolina Kovač se porodila i na svet je donela sina, a ponosni tata je danas došao u porodilište kako bi ih izveo.

- Odlično sam, s obzirom na to da sam se porodila pre četiri dana, odlično se osećam. Prvi utisak je bio da je ovo najlakši porođaj, ali nije svejedno, oporavljam se. Beba je preslatka, bilo je emotivno sve. Sve je prošlo kako treba, ovo je najveći blagoslov - kazala je Nikolina, a onda otkrila da ju je stariji sin oduševio.

Saša posle slavlja došao po Nikolinu i sina

Saša Kapor je sinoć slavio rođenje sina, a kako kaže, Nikolina mu se nije javljala.

- Nije se javljala, mi smo imali najlepšu nameru. Ja sam sjajno, jedva sam čekao da dođem po njih, sad sve kreće iznova.

Na slavlju je bilo mnogo pevača, a među njima Andreana Čekić, Jelena Kostov, Vanja Mijatović, Milan Dinčić Dinča koji je pevao "Ti si žena za sva vremena", a Saša Kapor mu je davao bakšiš. Zapevao je i Sale iz Tropiko benda.

Slavlje je trajalo do jutra, Kaporu su iscepali majicu, a kako je sve izgledalo pogledajte u nastavku:

Autor: M.K.