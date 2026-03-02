PORODICA TEODORE DŽEHVEROVIĆ ŽIVI U DUBAIJU! Pevačica se sad prvi put oglasila nakon drame u Emiratima: Malo je reći da sam šokirana dokle ovo ide... (FOTO)

Rođeni brat i snaha Teodore Džehverović sa ćerkom žive u Dubaiju, a ne kriju da ih je uhvatila panika kada je krenulo ratno stanje na Bliskom Istoku. Sada se oglasila i pevačica koja je po prvi put javno komentarisala dešavanja u Emiratima.

Teodora Džehverović se oglasila na Instagramu gde je iskazala svoje nezadovoljstvo zbog onih koji podržavaju rat i pišu pogrdne komentare.

- U momentu kada se sve ovo dešava, čitati komentare tipa "rokajte, samo tako nastavite" i slično nije samo neukusno, to je odsustvo osnovne ljudskosti. To više nije ni hejt, ni sujeta, ni ljubomora. To je nešto mnogo dublje i ozbiljnije. To se zove bolest i ono najtužnije, mnogi toga nisu ni svesni - počela je Teodora, pa dodala:

- Empatija nije slabost. Ona je minimum koji nas čini ljudima. Malo je reći da sam šokirana šta se sa ljudima dešava i dokle sve ovo ide - nastavila je.

Teodora je u opširnijoj poruci napisala i na kraju sve dođe na naplatu.

- Sve što u životu poželite drugome, sačeka vas kada se najmanje nadate - poručila je Teodora na Instagram storiju.

Inače, ranije se oglasila i njena snaha Adriana Kadar i otkrila kako sada izgleda život u Dubaiju.

Autor: M.K.