DENI BONEŠTAJ IZVEO SUPRUGU I ŠESTO DETE IZ PORODILIŠTA! Orilo se, a on čašćavao muziku: Ženi na svakih godinu i po dana kupujem poklon

Pevač Deni Boneštaj (37) danas je došao u GAK Narodni front kako bi izveo suprugu Ines Vasiljević i njihovo peto, a njegovo šesto dete iz bolnice. On je bio vidno raspoložen i u rukama je držao poklone za njegove najmilije.

Deni Boneštaj dobio je šesto dete 27. februara, a inače ovo je njegovo peto sa suprugom Ines.

- Malo smo se duže zadržali, nismo hteli da hvatamo veze. Tara je zadovoljna sa bratom. Neka mi je zbrka u kući, čudni su mi nešto. Lukijan nije ni hteo da priča na telefonu sa bebom, ali mislim da će sada da popusti kada bude video brata - rekao je Deni.

Kako je dodao, oni imaju punu pomoć porodice.

- Tu su nam svi generalno da pomognu, imamo i babe i dede, svi uskaču - otkrio je pevač.

On je pričao i o poklonu za ženu:

- Uvek joj kupujem poklone. Na godinu i po dana dobija po jednu ogrlicu od mene. Gde ćete bolji poklon od toga - rekao je on pokazavši narukvicu koju svaka porodilja nosi u bolnici.

On je najpre pričao na telefon, a onda je uleteo u porodilište kako bi odneo sve što je potrebno svojoj supruzi.

Nakon toga je muzika krenula da prati pevača i njegovu porodicu sa pesmom "Rodio se sin", a on nije žalio pa je otvorio novčanik i muzičarima dao 10.000 dinara.

Podsetimo, Deni je na Instagramu obavestio javnost da je dobio još jedno dete, a onda napisao poruku supruzi i otkrio ime naslednika.Porodica je postala bogatija za još jednog dečaka, a ponosni tata nasledniku je dao ime Lav. Ime Lav (latinski: Leo, što znači „lav“) simbolizuje snagu, hrabrost i kraljevski autoritet.

"Dobrodošao Lave moj, hvala ženo moja" - napisao je pevač.

