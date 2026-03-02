Estradni par PRVI USPEO DA KUPI KARTE: Bili zarobljeni na Maldivima, a evo kad kreću za Srbiju, pevačeva trudna žena se oglasila: Samo da sve bude kako treba (FOTO)

Pevač Šako Polumenta sa trudnom ženom Ivonom i decom trenutno boravi na Maldivima.

Oni su planirali da se vrate za Beograd preko Dubaija, ali usled eskalacije sukoba na Bliskom istoku i zatvaranja vazdušnog prostora u većem delu Ujedinjenih Arapskih Emirata, to neće moći da urade. Ivona se sada oglasila i otkrila da su našli rešenje.

Naime, Ivona Polumenta je otkrila da su kupili karte i da će se za par dana vratiti kući.

- Sve je okej sa nama, kupili smo nove karte, malo okolo, malo ćemo obići planetu, ali karte se rasprodaju brzinom svetlosti, dobro da smo i ovo uspeli. Za par dana se vraćamo kući, daj Bože - napisala je Ivona Polumenta i dodala:

- A do tada ćemo da odmaramo i uživamo koliko možemo, jer bez obzira što smo na ovako predivnom mestu, neki neprijatan osećaj i nemir je prisutan konstantno. Hvala divni ljudi što pitate, samo da sve bude kako treba i da ne ginu nedužni ljudi - zaključila je ona.

Aerodrom paralisan u Dubaiju

Prema navodima u Dubaiju je odjeknulo nekoliko eksplozija nakon što je Iran pokrenuo kontranapade posle zajedničkog udara Amerike i Izraela. Aktivirana je protivvazdušna odbrana, a na društvenim mrežama pojavili su se snimci na kojima se vidi da je aerodrom u Dubaiju gotovo potpuno paralisan, dok su brojni letovi otkazani ili odloženi.

