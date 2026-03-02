UPLAŠENA SAM, DECA SU MI U SRBIJI, A MI ZAGLAVLJENI OVDE... Luni Đogani otkazan let zbog sukoba na Bliskom istoku, ona van sebe! (FOTO)

Luna je istakla da je uplašena zbog cele situacije jer su zaglavljeni na Maldivima.

Luna Đogani sa suprugom nalazi se trenutno na Maldivima odakle ne mogu da se vrate zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku i zatvaranja vazdušnog prostora u većem delu Ujedinjenih Arapskih Emirata.

- Naš let za sutra je otkazan kao što smo i očekivali. Za sada nemamo nove karte i nove ponude za let jer je svuda haos. Uplašena sam iskreno zbog cele situacije jer smo zaglavljeni ovde, a porodica i deca su mi u Srbiji. Nadam se uskoro nekoj informaciji ili nekim kartama u što skorije vreme - napisala je Luna.

