AKTUELNO

Domaći

UPLAŠENA SAM, DECA SU MI U SRBIJI, A MI ZAGLAVLJENI OVDE... Luni Đogani otkazan let zbog sukoba na Bliskom istoku, ona van sebe! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Luna je istakla da je uplašena zbog cele situacije jer su zaglavljeni na Maldivima.

Luna Đogani sa suprugom nalazi se trenutno na Maldivima odakle ne mogu da se vrate zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku i zatvaranja vazdušnog prostora u većem delu Ujedinjenih Arapskih Emirata. 

Luna je istakla da je uplašena zbog cele situacije jer su zaglavljeni na Maldivima. 

Foto: Instagram.com

pročitajte još

Estradni par PRVI USPEO DA KUPI KARTE: Bili zarobljeni na Maldivima, a evo kad kreću za Srbiju, pevačeva trudna žena se oglasila: Samo da sve bude kak

- Naš let za sutra je otkazan kao što smo i očekivali. Za sada nemamo nove karte i nove ponude za let jer je svuda haos. Uplašena sam iskreno zbog cele situacije jer smo zaglavljeni ovde, a porodica i deca su mi u Srbiji. Nadam se uskoro nekoj informaciji ili nekim kartama u što skorije vreme - napisala je Luna.

Foto: Instagram.com

Autor: Pink.rs

#Bliski istok

#Luna Đogani

#Srbija

#Sukob

#deca

POVEZANE VESTI

Domaći

Luna Đogani u velikom problemu: Trenutno boravi na Maldivima, a povratak u Srbiju NEIZVESTAN, evo ko je još od poznatih u istoj situaciji (FOTO)

Domaći

Sloba i Jelena Radanović zarobljeni na Maldivima, ne znaju kako će za Srbiju: Poznati par u kandžama vatrenog sukoba na Bliskom istoku!

Društvo

Danas hitna sednica Saveta bezbednosti UN zbog sukoba na Bliskom istoku

Domaći

Dado Polumenta sa trudnom suprugom i ćerkama na Maldivima, zabrinutost zbog povratka usled eskalacije sukoba na Bliskom istoku

Domaći

PROMENILA LIČNI OPSI! Luna Đogani nedavo postala brineta, a sad se odlučila i na ovaj korak: Sve snimila, pa izazvala lavinu komentara (FOTO)

Društvo

OTKAZANI LETOVI IZ BEOGRADA: Avioni za Dubai i Dohu ne poleću, vazdušni prostor na Bliskom istoku zatvoren