EVO ŠTA SE DEŠAVA SA SLOBOM I JELENOM KOJI SU ZAROBLJENI ZBOG RATA: Danima bili u agoniji, a sad saopštene ove vesti

Sloba Radanović i Jelena uskoro se vraćaju kući iz Dubaija, dok je Luna Đogani i dalje zaglavljena na Maldivima zbog otkazanih letova.

Letovi preko Dubaija su otkazani zbog zatvaranja vazdušnog prostora iznad Persijskog zaliva, a kako se saznaje, osmoro Srba je uspelo da pronađe let za Srbiju, a među njima su pevač Sloba Radanović, njegova supruga Jelena i njihova deca.

Naime, Vladimir Silbaški, instruktor ronjenja i turizmolog, otkrio je da je on na istom ostrvu na kom je i Luna Đogani, ali ona nije uspela da nađe alternativni let, tako da je i dalje zaglavljena. S druge strane ističe da će Jelena i Sloba sa decom uskoro krenuti kući, a njihov let je preko Singapura.

Luni otkazan let

Ona se sada oglasila, vidno uznemirena, i otkrila da im je let ponovo otkazan. Luna je istakla da je uplašena zbog cele situacije jer su zaglavljeni na Maldivima.

- Naš let za sutra je otkazan kao što smo i očekivali. Za sada nemamo nove karte i nove ponude za let jer je svuda haos. Uplašena sam iskreno zbog cele situacije jer smo zaglavljeni ovde, a porodica i deca su mi u Srbiji. Nadam se uskoro nekoj informaciji ili nekim kartama u što skorije vreme - napisala je Luna.

Autor: M.K.