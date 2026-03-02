AKTUELNO

Izabraću da budem gej! Čeda Jovanović objavio sliku s Acom Kosom, pa priznanjem zapalio mreže: I Bog i deca će me razumeti!

Političar Čedomir Jovanović posetio je manastir u društvu prijatelja Aleksandra Kosa, sa kojim živi, a fotografija koju je objavio na društvenim mrežama ubrzo je izazvala lavinu komentara.

Naime, Jovanović je najpre podelio zajedničku fotografiju na kojoj zagrljen stoji sa Aleksandrom Kosom ispred manastira, uz kratku poruku, nakon čega su usledile brojne reakcije pratilaca.

Među komentarima našao se i jedan komentar nepoznate dame koji je izazvao posebnu pažnju javnosti.

- Čedo, ako si gej ne idi u crkvu zbog dece. Bog kad kažnjava bije po deci - glasio je komentar koji je političar javno podelio, a zatim i odgovorio.

On je bio direktan, pa je usledio oštar odgovor.

- Zorice, vi ste takva lepotica, da ću pre izabrati da budem gej. I Bog i deca će me u tom slučaju razumeti - napisao je Jovanović koji živi sa Acom.

Podsetimo, Čeda i Kos su nedavno gostovali u emisiji "Amidži šou" gde je Aca otkrio šta ga najviše nervira kada Čeda popije.

- Inače ne voli da pije, ali obično su nas slikali do sada kad popijemo, uz neke pesme i na neka pesma gde sam ga vodio, opusti se. Šta najviše radi kad popije? Peva, poručuje pesme... Mene nervira zato što sve devojke koje mu prilaze, prilaze da se slikaju sa njim, ali posle, kada se slikaju, hoće da ga grle i poljube, prelaze granicu i to stvarno nije u redu - iskren je bio Kos.

