Opljačkan folk pevač, hakeri mu sljuštili bankovni račun: Pazite se, šokiran sam!

Mladi folk pevač Ivan Simić opljačkan je pred nastup, a o neprijatnosti koja mu se dogodila progovorio je na društvenim mrežama.

Pevač je žrtva onlajn prevare, prilikom čega su mu hakeri sa računa skinuli novac.

- Šokiran sam, pazite se hakera! Probudio sam se sinoć i sa računa mi je skinuto 130.000 dinara, a ni jednu transakciju nisam odobrio - rekao je Ivan Simić.

Kako zbog nastupa u Brčkom nije bio u mogućnosti da ode do banke, kontaktirao ih je.

- Nemam konkretne informacije, ali banka to rešava u narednih nekoliko dana - objasnio je pevač.

Kako ima dokaz sa on nije odobrio trasakcije, banka je uvažila reklamaciju i obavestila pevača da ċe mu novac kroz nekoliko dana biti vraćen.

Autor: D. T.