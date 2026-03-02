UPLAŠENA SAM... Luna Đogani s mužem zarobljena na Maldivima, zbog rata ne zna kako da se vrati deci!

Bivša pobednica "Zadruge 2", Luna Đogani, trenutno boravi sa suprugom Markom Miljkovićem na Maldivima, a njihov romantični odmor prekinuli su sukobi na Bliskom istoku.

Luna Đogani se oglasila i tačno objasnila šta se trenutno dešava na njihovom odmoru:

- Dobro smo, koliko možemo biti dobro ovde zatočeni na Maldivima, malo smo zabrinuti i nadamo se da će situacija uskoro rešiti. U kontaktu sam sa Ivonom, ženom Dada Polumente, oni su takođe ma Maldivima.

Kako kažu oni, su uspeli da uzmu karte preko njihove agencije za 8. mart.

- Ona mi je predložila da idemo na tu liniju, mi smo pokušali, ali nismo stigli, karte odlaze brzinom svetlosti. Mi za sada nemamo rezervisane karte, ali sve vreme smo na vezi sa raznim ljudima, agencijom, da nam nađu bilo kakav let za Srbiju - rekla je Luna Đogani i dodala:

- Jesam malo uplašena, jer su mi deca u Srbiji, nemam uopšte predstavu kada ćemo se vratiti kući, pa me sve to malo brine. Nema potrebe da paničim, jer time ništa neću dobiti.

Takođe, jasno je istakla da svakodnevno prati aktuelna dešavanja i prate ishode kako bi mogli da se bezbedno vrate kući svojoj porodici.

- Naravno da se potresam, jer sam na drugom kraju sveta, daleko sam od svega svog. Pratimo svaku informaciju iz minuta u minut, nije naivno, u pitanju je rat, ljudi odlaze, deca gube živote, mene to jako uznemirava. Mi smo trenutno na sigurnom, ali ne znači da sutra već ne može da se promeni situacija. Želimo da podignemo svest među ljudima, da uopšte nije bezazleno ovo što se dešava - rekla je Luna.

- Sutra je trebalo da idemo kući, ali taj let je otkazan, jer je Dubai aerodrom zatvoren, svi letovi narednih dana su otkazani. Da, moj rođendan je 8. Marta, trebalo je da ga proslavim, ali iskreno, ni to mi nije sada važna, nije mi ni žao zbog toga, ako se ne bude desilo, najvažnije mi je da se vratim kući zbog dece.

Ističe da je njena porodica na bezbednom, da im ništa ne fali, ali osećaj da su mekoliko hiljada kilometara daleko od mene nije mi svejedno.

Autor: T. Mladenović