FRIŽIDER NAM JE BIO PRAZAN KAD SAM BILA TRUDNA! Potresna ispovest Nadežde Biljić, javno progovorila o PAKLU: Nisam znala da imam DEFORMITET MATERICE

Pevačica Nadežda Biljić detaljno opisala pakao kroz koji je prošla tokom drugog stanja

Nadežda je otkrila da je trudnoća bila identična kao kod njene majke. Nakon porođaja je doživela šok kada su joj lekari rekli da je dete teško svega kilogram i trista grama.

"Ne treba siliti decu"

- Moje dete je danas sasvim normalno. Kaska u motorici, sklapanju rečenica. Zna ko je mama, tata, peva pesmice, ima komunikaciju, prepoznavanja... Biće to sve okej.

Izjavila je kako ništa ne treba stvarati brigu njoj i njenom suprugu, iako je situacija haotična.

Ne krije da je sa suprugom Tomom Panićem prošla kroz težak period.

- Frižider nam je bio prazan kad sam bila trudna. Sva su nam vrata zatvorili, jako nam je bilo teško. Bili smo u Beogradu, ali su pomagali naši roditelji. Porodila sam se hitnim carkim rezom u 28. nedelji trudnoće. Dobila sam šećer u trudnoći, a imala sam i fizički deformitet materice, ali ja to do tada nisam znala. To sam saznala na prvoj kontroli nakon porođaja. Genetski sam nisko nosila bebu, imale smo potpuno isti porođaj mama i ja. Ona sa mnom, a ja sa svojim detetom - pričala je Nadežda za full screen media.

- Nisam se nikada laktala. Nisam tako vaspitana. Otac me je drugačije vaspitavao, za mene je laktanje nekultura. Kada su to meni radili, vratio im je život. Ja sam jedno vreme lepo radila sa Darkom Lazićem i odjednom je puklo. Kasnije sam sve manje poziva imala i jednom prilikom sam otišla u kancelariju kod Saše Popovića i rekla: "Ne mogu više da čekam, da čekam da padne plafon, ja moram da radim j er ja od ovoga živim", on je na to meni odgovorio: "Nađa, slabo poziva imam za tebe, neće te ljudi".

Izjavila je kako su je menadžeri stalno šikanirali jer traže isključivo da fizički izgled bude u prvom planu - rekla je Nadežda za full screen media.

Autor: L.Lajić