Skinula se srpska pevačica (50) i svi se čude KAKVA JE BOMBA! Ne ide na tretmane protiv celulita, a ovo je TAJNA NJENOG IZGLEDA (FOTO)

Izvor: pink.rs/blic.rs, Foto: Instagram.com ||

Popularna pevačica Ana Stanić pokazala nam je kako da dođemo do figure iz snova uz svega par minuta.

Ana Stanić (50) izgleda kao iz snova svake mlade devojke. Ovim putem je sa svojim pratiocima na Instagram platformi podelila šta se nalazi na njenom tanjiru kako bi održala svoju liniju. Bez puno namirnica, trošenja para do savršenog obroka koji se sprema za svega nekoliko minuta.

Na meniju se nalazi tunjevina, paradajz, zelena salata i cvekla. Obrok pun vitamina i proteina.

Foto: Instagram.com

"Ne verujem previše u kreme protiv celulita, ni tretmane"﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Podsetimo, popularna pevačica nema grama celulita, a na pitanje kako se bori protiv velikog ženskog neprijatelja, Ana je svojevremeno odgovorila:

- Volim da odem na masažu nogu, tada mislim da sam učinila nešto dobro za svoju kožu i noge. Celulit najčešće imam zimi zato što mnogo sedim i jedem težu hranu, ali kako se približava toplije vreme, počinjem više da se krećem, menjam ishranu i sve nekako dođe na svoje. Ne verujem previše u kreme protiv celulita ni tretmane, već u dobre masaže, fizičku aktivnost, dosta vode i kontrolisanu ishranu.

Foto: Instagram.com/ana1stanic

- Volim blagu preplanulost i nisam od onih koji stavljaju zaštitni faktor na lice i telo pri svakom izlasku iz kuće, ali na moru to radim vrlo revnosno. Svesna sam opasnosti od sunca, ali istovremeno svaka plavuša zna da najbolje izgleda kada je preplanula – rekla je Ana.

Autor: T. Mladenović

#Ana Stanić

#Celulit

#Ishrana

#kreme protiv celulita

