Razveli se Miodrag Dragičević i Olivera Bacić: Rastanak glumačkog para šokirao javnost

Glumac Miodrag Dragičević razveo se posle pet godine od koleginice Olivere Bacić. Oni su važili za jedan od najskladnijih parova, a vest o rastanku je sve iznenadila.

Miodrag Dragičević i Olivera Bacić razveli su se bez pompe javnosti, a ona je sa Instagrama uklonila prezime Dragičević i sada ponovo koristi svoje devojačko prezime, Bacić.

- Istina je, Miodrag i Olivera su se razveli. Odluku su doneli sporazumno i bez teških reči. Želeli su da sve prođe mirno i bez medijske pompe - rekao je izvor za Informer.

Podsetimo, Miodrag je nedavno u jednoj emisiji govorio o prvom susretu sqa Oliverom.

- Neverovatno, kada sam ušao u prostoriju u kojoj je bila ja sam znao da je to-to. To je neverovatno, znao sam da je to nekako energetski žena sa kojom ja hoću da podelim ostatak svog života. I eto, tako je i bilo - rekao je on tada.

Autor: D. T.