AKTUELNO

Domaći

Razveli se Miodrag Dragičević i Olivera Bacić: Rastanak glumačkog para šokirao javnost

Izvor: blic.rs/informer.rs, Foto: Instagram.com/oly_faith_ ||

Glumac Miodrag Dragičević razveo se posle pet godine od koleginice Olivere Bacić. Oni su važili za jedan od najskladnijih parova, a vest o rastanku je sve iznenadila.

Miodrag Dragičević i Olivera Bacić razveli su se bez pompe javnosti, a ona je sa Instagrama uklonila prezime Dragičević i sada ponovo koristi svoje devojačko prezime, Bacić.

Foto: Instagram.com/oly_faith_

- Istina je, Miodrag i Olivera su se razveli. Odluku su doneli sporazumno i bez teških reči. Želeli su da sve prođe mirno i bez medijske pompe - rekao je izvor za Informer.

Podsetimo, Miodrag je nedavno u jednoj emisiji govorio o prvom susretu sqa Oliverom.

- Neverovatno, kada sam ušao u prostoriju u kojoj je bila ja sam znao da je to-to. To je neverovatno, znao sam da je to nekako energetski žena sa kojom ja hoću da podelim ostatak svog života. I eto, tako je i bilo - rekao je on tada.

Autor: D. T.

#Miodrag Dragičević

#Razvod

POVEZANE VESTI

Domaći

OVAKO JE IZGLEDALO VENČANJE MELINE I HARISA! Ispunio joj posebnu želju, specijalno za nju otpevao OVE DVE PESME: ''Ta joj je omiljena''

Domaći

POZNATO KOG JE DEČKA MELINA ŠUTNULA ZBOG HARISA! Zaljubila se i dala mu šut-kartu, a obojica su imala jednu ZAJEDNIČKU STVAR!

Domaći

NIJE KRIO KOLIKO JU JE VOLEO: Jelena i Čeda vodili su život kao iz bajke - Upoznavanju kumovala Đinđićeva žena, a ovako je političar govorio o velikoj

Domaći

Razvodi se Dača Ikodinović: Nakon devet godina stavljena tačka na brak sa Majom Ognjenović

Domaći

OČI U OČI! PRVO ROČIŠTE HARISA I MELINE! Džinović stigao na sud zbog RAZVODA!

Domaći

LJUBAV TRAJALA DVE DECENIJE: Đole nakon razvoda od Slađe osvojio Vesnu, važili za najskladniji par na estradi, a nakon dve ćerke ona mu rodila sina